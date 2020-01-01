Zidane hakemlerin konuşulmasından şikayetçi

Real Sociedad - Real Madrid maçına tartışmalı hakem kararları damga vururken, Zinedine Zidane maçı hak ettiklerini savundu.

Zinedine Zidane, 'in 'ı devirdiği maçın ardından hakemlerin konuşulmasından şikayetçi oldu.

Real Madrid, Sociedad'ı deplasmanda 2-1 yenerken maça hakem kararları damga vurdu. Konuk ekip maçta penaltı golüyle öne geçtikten sonra Januzaj'ın Sociedad'a eşitliği götüren golü VAR kararıyla iptal edildi. Real'i 2-0 öne geçiren Benzema golünde ise VAR incelemesi Fransız futbolcunun topu eliyle düzeltmediğine kanaat getirdi.

Zidane, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında aldıkları galibiyeti "Beni rahatsız eden şey sürekli hakem konuşuyor olmamız. Sanki sahada hiçbir şey yapmamışız gibi. Biz maçı sahada kazandık ve galibiyeti hak ettik. Penaltı penaltıydı, golde de bence Benzema topa omzuyla dokunuyor. Hakem işini yapmaya çalışıyor, ben hakem kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Onlara saygı göstermek zorundayım." sözleriyle değerlendirdi.

Daha fazla takım

Real Madrid, 'da bitime 8 hafta kala ile puanlarını eşitledi ve ikili averaj avantajıyla liderlik koltuğuna yükseldi.