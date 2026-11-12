Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımının İtalya'ya 3-1 mağlup olduğu maça ilişkin konuştu. Perşembe akşamı Milano'daki San Siro Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan karşılaşmanın ardından, sonuca rağmen bazı olumlu yönlerin bulunduğuna dikkat çeken Zidane, yenilgiye öğrenme sürecinin bir parçası olarak yaklaşmak gerektiğini vurguladı.

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Zidane, "TF1" kanalına yaptığı televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "İyi şeyler vardı, özellikle ilk yarıda, ancak maçı kaybettik, dolayısıyla bu akşam kesinlikle zor anlar yaşandı."

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Şunları ekledi: "İkili mücadelelerde ve birebir karşılaşmalarda daha az kaliteliydik, bu da öğrenme sürecinin bir parçası."

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Fransa teknik direktörü, İtalya öne geçtikten sonraki savunma performansındaki gerilemeye değinerek şöyle açıkladı: "İtalya (ikinci) golünü atar atmaz, özellikle savunma anlamında dağıldık."

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Zidane, mağlubiyetin ardından aşırı tepki verilmemesi gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu: "Sakin olmalıyız, böyle maçları şimdi oynamamız daha iyi, nasıl tepki vereceğimizi göreceğiz. Panik yapmamalıyız, Rayan Cherki bu konuda haklı, aynı şeyi oyunculara da söyledim."

Bir başka konuda ise Zidane, maruz kaldığı sakatlığın ardından Türkiye'ye karşı oynanacak bir sonraki maçta Kylian Mbappe'nin forma giyebilme ihtimaline dair beklentilerini açıkladı ve şunları söyledi: "Evet, bunu umuyorum (Mbappe'nin oynamasını). Her halükarda, bunun için kaldı. Ciddi bir sorunu olduğunu düşünmüyorum, ama fikir onu oynatmak."

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Ayrıca, maç sırasında dişinde bir sorun yaşayan Désiré Doué'nin durumuna da değinerek şöyle açıkladı: "Sanırım dişlerinden biri yerinden oynadı, yarından itibaren onunla ilgileneceğiz."

İtalya Milli Takımı, 5 Mayıs 1962'de Floransa şehrinde Fransa'yı 2-1 mağlup ettiği maçtan bu yana kendi sahasında Fransa karşısında herhangi bir galibiyet alamamıştı.

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1962 yılındaki o tarihi karşılaşmada Fransa Milli Takımı, 28. dakikada Jean-Claude Piumi ile öne geçmiş, ardından İtalyan Jose Altafini 47 ve 51. dakikalarda art arda iki gol atarak ev sahibine galibiyeti getirmişti.

O tarihten itibaren iki milli takım İtalya topraklarında birçok kez karşı karşıya geldi, ancak İtalya galibiyeti tekrarlamayı başaramadı.

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Fransa, San Siro Stadı'na yaptığı son ziyarette, yine UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında, Kasım 2024'te 3-1'lik galibiyet elde etmişti.

Bugünkü maç, Fransız savunmacı Dayot Upamecano için olumsuz bir istatistiğe sahne oldu; zira Fransa Milli Takımı, savunmacının normal süre boyunca oynadığı bir maçta uluslararası kariyerinde ilk kez 3 gol yedi.

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Fransa'nın tek bir maçta Upamecano sahadayken üç gol yediği bir önceki sefer, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında olmuştu, ancak o zamanki üç gol, maçın uzatmalara gidip penaltı atışlarıyla sonuçlanmasının ardından 120 dakika içinde gelmişti.