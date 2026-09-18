Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, oyuncuların Clairefontaine tesislerine varışları sırasında gerçekleştirilen görüntüleme sürecini değiştirme yönündeki eğilimini açıklayarak, teknik ekibin varış anlarına eşlik eden medya gösterisini sınırlandırmak için çalışacağını ve görüntüler üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya çalışacaklarını vurguladı.

Zidane, ilk kadrosunu açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Ağırbaşlılığa çağıran bir mesaj yok, değiştireceğimiz şey şu: oraya vardığımız anda, böyle bir gösteri sunmaya gerek kalmayacak." Zidane, milli takımın "görüntüleri daha fazla kontrol etmeye" çalışacağını belirtirken, görüntülerin sonunda medyaya ve kamuoyuna ulaşacağını da kabul etti.

Bu eğilim, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nı yönetme vizyonunun bir parçası olarak geliyor; nitekim görevinin sahadaki oyuncuları seçmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kamp atmosferinin düzenlenmesini ve takımı çevreleyen detaylarla ilgilenmeyi de kapsadığını vurgulamıştı.