Zidane eleştirilere rağmen oyun sistemini savundu

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, hücum oyuncularının suskunluğu rağmen sistemini değiştirmeyeceğini belirtti.

Zinedine Zidane, 'in oyun stilini savunurken, son dönemde gelen eleştiriler üzerine sistemini değiştirmeyeceğini söyledi.

'nın 21. haftasında Valladolid'e konuk olan Real Madrid sahadan Nacho Fernandez'in golüyle 1-0 galip ayrıldı. Böylece Real Madrid'in 2020 yılı itibariyle oynadığı altı lig maçında atılan gollerin hiçbiri hücum oyuncularından gelmedi.

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Zidane, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında taraftarların pas oyununa tahammül edeceğini dile getirirken, oyun tarzına yönelik eleştirilere yanıt verdi:

"Bernabeu tribünleri hiçbir şutun çekilmediği bir pas oyununu kabul etmeyecektir. Herkesin bir stili var. Bernabeu'da oyandım ve taraftarlar her şeyini sahaya veren oyuncular görmek istiyor. Bu hep böyle olmuştur. En önemli konulardan biri kazanamasanız bile taraftarın formanızı terlettiğini görmesidir. Her zaman aynı şeyi söyledim, değişmeyeceğim. Kulübün bu kadar değerli oyuncuları çalıştırma şansı vermesi benim içik çok önemli. Burada olduğum için çok şanslıyım. İki ay önce de eleştiriler vardı ve bu da değişmeyecek. Yaptığımız şeye devam etmemiz gerekiyor."

Son 12 lig maçında mağlup olmayan Real Madrid, 1 Şubat Cumartesi günü ile karşılaşacak.