Zidane döneminin başlangıcına işaret... "Deschamps'ın halefi" hakkında resmi Fransız açıklaması

Fransa Futbol Federasyonu, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün kimliğinin resmen açıklanacağı tarihi duyurdu. Bu adım, tarihi yıldız Zinedine Zidane'ın 5 yıllık bir aranın ardından teknik direktörlük koltuğuna dönüşünün önünü açıyor.

Fransa Federasyonu, bugün Perşembe günü yayımladığı resmi açıklamada, önümüzdeki Salı günü Başkan Philippe Diallo'nun katılımıyla, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü tanıtmak amacıyla bir basın toplantısı düzenleneceğini belirtti. Yeni teknik direktör, Didier Deschamps'ın yerine gelecek olup, birçok güvenilir basın raporuna göre bu isim Zidane olacak.

Fransa Federasyonu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 11.00'de federasyon merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek." Açıklamada ayrıca, basın toplantısının aynı gün gerçekleştirilecek olağanüstü bir yürütme kurulu toplantısının ardından yapılacağı ve yeni teknik direktörün bu toplantı sırasında basına tanıtılacağı belirtildi.

Fransa Federasyonu'nun açıklaması, yerel basının dün Çarşamba akşamı duyurduğu tarihi teyit etmiş oldu.

Böylece Fransa Federasyonu, teknik ekibin başında 14 yıl geçirdikten sonra milli takımdaki serüvenini sonlandıran Deschamps için bir veda töreni düzenlemeyecek; bunun yerine tüm dikkatler doğrudan beklenen halefinin açıklanmasına çevrilecek.

Zidane 5 yıl sonra teknik direktörlüğe dönüyor

Zidane, Haziran 2021'de Real Madrid'den ayrılmasının ardından teknik direktörlük dünyasına dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok teklifi reddeden Zidane, adının sürekli anıldığı bir hedef olan Fransa Milli Takımı'nı çalıştırma fırsatını beklemeyi tercih etmişti.

Zidane, 1998 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'ndaki eski takım arkadaşı Deschamps'ın yerine geçmek için en güçlü aday olarak görülüyor. Basın raporlarına göre Fransız teknik direktör, Fransa Federasyonu ile anlaşmasını fiilen tamamladı; görevine resmen başlamadan önce yalnızca yardımcı ekibinin oluşturulmasına ilişkin bazı ayrıntılar kaldı.

Fransız Parlamentosu'nun kısa süre önce onayladığı maaş tavanına ilişkin düzenlemelere rağmen, ilgili resmî kurumlardan özel bir istisna elde edildikten sonra Zidane'ın maaşı bu kısıtlamalardan etkilenmeyecek.

Zizou için ateşli bir başlangıç

Zidane, yeni görevine uyum sağlamak için uzun bir süre bulamayacak; zira önümüzdeki Eylül ve Ekim ayları arasındaki uluslararası ara sırasında Fransa Milli Takımı ile ilk maçlarından itibaren onu güçlü karşılaşmalar bekliyor.

Zidane görevine 25 Eylül'de Türkiye ile oynanacak maçla başlayacak. Ardından ayın 28'inde Belçika'ya konuk olacak, daha sonra 2 Ekim'de Fransa sahasında İtalya karşısında ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşma, Juventus formasını giydiği beş yılın ardından özel bir sembolik anlam taşıyor.

Deschamps'ın Fransa'nın başından ayrılmasının ardından İtalya Milli Takımı'nı çalıştırabileceğine işaret eden raporlar doğru çıkarsa, İtalya ile oynanacak maçın önemi daha da artıyor.

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yoluna 5 Ekim'de yeniden Belçika ile karşılaşarak devam edecek, ardından 12 Kasım'da İtalya'ya deplasmanda konuk olacak, grup aşamasını ise 15 Kasım'da Türkiye'yi ağırlayarak tamamlayacak.

Zidane yönetimindeki Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:

Türkiye × Fransa — 25 Eylül

Belçika × Fransa — 28 Eylül

Fransa × İtalya — 2 Ekim

Fransa × Belçika — 5 Ekim

İtalya × Fransa — 12 Kasım

Fransa × Türkiye — 15 Kasım