Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'na damgasını vurmak için uzun süre beklemedi. Millilerin teknik direktörü olarak ilk antrenmanıyla birlikte yeni bir dönemin ilk işaretleri ortaya çıkmaya başladı; yeni teknik adam, Didier Deschamps döneminde oyuncuların alışkın olduğu rutine birçok değişiklik getirdi.

Zidane'ın Avrupa Uluslar Ligi'ndeki dört maç öncesinde ilk antrenmanını yönetmesiyle birlikte pazartesi günü Fransa Milli Takımı tarihinde yeni bir sayfa açıldı; teknik ekibin başındaki ilk görüntüsü büyük ilgi gördü.

Fransız "Foot Mercato" gazetesinin aktardığına göre milli takım kampındaki hava olumluydu; ilk antrenman ise bazı oyunculardan övgü aldı.

Dayot Upamecano antrenmanın ardından şunları söyledi: "Çok keyif aldık. Odağımız uyum sağlamak ve yeni oyuncuları karşılamaktı. Mükemmel bir antrenman geçirdik ve son derece memnunum."

Fransa Milli Takımı'nın savunmacısı, Zidane hakkında konuşurken şunları ekledi: "Hepimiz çocukluğumuzdan beri onun hayranıydık ve ondan öğrenmek benim için büyük mutluluk. Zidane'ın topa hakimiyetini taklit etmek çok zor."

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İlk günden itibaren değişiklikler

Zidane sahadaki çalışma yöntemini değiştirmekle yetinmedi; daha ilk saatlerden itibaren, geçtiğimiz yıllarda milli takımın rutininin bir parçası olan bazı detayları yeniden düzenlemeye başladı.

Yeni teknik direktör, oyuncuların Clairefontaine kampına vardıklarında yapılan meşhur karşılama törenini kaldırdı. Ayrıca oyuncuların sakatlıklarının ele alınış biçiminde de bir değişiklik oldu; sakat oyuncuların artık milli takımın sağlık ekibi tarafından değerlendirilmek üzere Clairefontaine merkezine gelmeleri istenmiyor.

"RMC Sport" kanalının aktardığına göre iletişim artık milli takımın sağlık ekibi ile oyuncuların mensup olduğu kulüpler arasında doğrudan sağlanıyor.

Yeni zemin ve farklı bir varlık

Diğer öne çıkan değişikliklerden biri de Clairefontaine'deki Michel Platini Sahası'nın zemininin kullanılması oldu; bu zemin Deschamps döneminde pek fazla kullanılmıyordu.

Ancak asıl dikkat çeken, Zidane'ın antrenmanlardaki varlığı oldu; basın mensupları, antrenmanın hazırlanmasına doğrudan katıldığını, hatta egzersizlere ait konileri ve işaretleri kendisinin yerleştirdiğini gözlemledi.

Zidane ayrıca bazı antrenmanlara bizzat katıldı, oyunculara detaylarını anlattı ve onlara doğrudan teknik yönlendirmelerde bulundu; bu tablo, ilk günden itibaren oyuncularına yakın olma isteğini yansıttı.

Bu varlık, Zidane'ın Real Madrid deneyimi sırasında yaptıklarını hatırlatıyor; o dönemde bazen antrenmanların sonundaki idman maçlarına katılıyordu.

Böylece Zidane, Fransa Milli Takımı'na damgasını vurmak için uzun süre beklememiş gibi görünüyor; değişime küçük detaylardan başladı, resmi maçlarla birlikte teknik projesinin ana hatları daha net bir şekilde ortaya çıkmadan önce.

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