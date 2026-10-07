Zidane, Deschamps'ın Fransa Milli Takımı'ndaki eski bir alışkanlığını yıkıyor

Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinédine Zidane'ın, mavilerin eski teknik direktörü Didier Deschamps'ın köklü bir alışkanlığını kökten değiştireceğini belirtti.

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin çeyrek finaline yükselmeyi henüz garantileyemedi; ancak mevcut uluslararası ara dönemindeki performansından memnun olabilir.

Dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle Fransa, 10 puanla UEFA Uluslar Ligi'nin birinci grubunun lideri konumunda; ikinci sıradaki İtalya'nın üç puan, üçüncü sıradaki Belçika'nın ise 4 puan önünde yer alıyor.

Zinédine Zidane, Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmadaki ilk adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, bir sonraki uluslararası ara dönemine hazırlanmak için önünde tam bir aylık süre bulunuyor.

"L'Équipe" gazetesine göre, Fransa'nın yeni teknik direktörü bu zamanı Didier Deschamps'tan tamamen farklı bir yöntemle çalışmak için değerlendirmeyi planlıyor.

Geçmişte Deschamps, Fransa dışındaki profesyonel oyuncuları takip etmeleri için yardımcıları Guy Stéphan ve Franck Raviot'yu gönderiyordu; Zidane ise oyuncularıyla doğrudan temas hâlinde olmak için mümkün olduğunca kendisi seyahat etmeyi planlıyor.