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Zidane deneyimini tekrarlamayı reddediyor: Al Ahly'nin Deschamps ile anlaşmak için yaptığı hayali teklifin hikâyesi

Transfers
D. Deschamps
Al Ahli
Premier Lig
Fransa
Z. Zidane
M. Pusic
Fransa
Suudi Arabistan
Hollanda

Fransız teknik direktör Suudi Arabistan Ligi'ne yakındı

Basına yansıyan haberler, Suudi kulübü Al Ahli'nin, Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps ile bu sezon başlamadan önce anlaşmak için sunduğu hayali teklifin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Al Ahli, isminin Deschamps'ın kendisi gibi pek çok dünya çapında teknik direktörle anılmasının ardından, Alman Matthias Jaissle'nin yerine bu sezon takımı çalıştırması için Hollandalı Marino Pusic ile anlaşmıştı.

Fransız "L'Equipe" gazetesi, Al Ahli'nin CEO'su Fabrice Bocquet'nin Deschamps'a 10 milyon euro maaşla önümüzdeki 3 yılı kapsayacak bir sözleşme imzalamayı teklif ettiğini yazdı.

Gazete, Suudi Kamu Yatırım Fonu'na bağlı olan Al Ahli yönetim kurulunun sonunda Pusic ile anlaşmaya karar verdiğini belirtti.

"L'Equipe"e göre Fransız teknik direktör, bu sezon içinde teknik direktörlüğe dönme konusunda acele ediyormuş gibi görünmüyor; "Horozlar" ile geçirdiği kesintisiz 14 yılın ardından ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için sezon sonuna kadar dinlenmeyi tercih edebilir.

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Ancak aynı zamanda Deschamps, hemşehrisi Zinedine Zidane'ın yaşadığı deneyimi tekrarlamaya niyetli değil. Zidane, Real Madrid ile son teknik direktörlük deneyiminden, Fransa Milli Takımı'nda Deschamps'ın kendisinin yerini almasına kadar geçen tam 5 yıl boyunca görevlerden uzak kalmıştı.

Hatırlatmak gerekirse, Al Ahli bu sezon başından beri Pusic yönetiminde ciddi bir şekilde zorlanıyor. Son olumsuz sonucu ise Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'a 2-1 yenilmesinin ardından FIFA Kulüpler Kıtalar Kupası'na çeyrek finalde veda etmesi oldu.

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