Zidane'dan dikkat çeken bir görünüm: Yeni teknik direktörün gözleri uzaktan izliyor

Paris Saint-Germain ile Lens'i Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya getiren müsabakaya, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fransız Zinedine Zidane'ın dikkat çeken bir varlığı damga vurdu. Zidane, iki takımı pazar akşamı bir araya getiren maçı izlemek için Bollaert-Delelis Stadı'nın tribünlerinde yer almaya özen gösterdi.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre Zidane, milli takımın sorumluluğunu üstlenmesinin ardından Fransız futbolunun öne çıkan unsurlarını izleme yolundaki ilk adımlarında karşılaşmayı yakından takip etmek için stada geldi. "Horozlar", onun yönetiminde yeni bir aşamaya hazırlanıyor.

Maç, sezonun başlamasından önce UEFA Süper Kupa'yı kazanan Paris Saint-Germain için özel bir öneme sahip. Ekip, kupaları toplamayı sürdürmeyi hedefliyor ve Şampiyonlar Kupası'nı da kupa dolabına eklemek ile turnuvadaki katılım tarihinde on beşinci kupasına ulaşmayı amaçlıyor.

Buna karşılık Lens, karşılaşmaya kupayı UEFA Şampiyonlar Ligi sahibinden koparma hırsıyla çıkıyor. Fransız futbolunun en önde gelen simgelerinden biri ve önümüzdeki dönemde milli takımı çalıştırmaya hazırlanan teknik direktör olan Zidane'ın tribünlerdeki varlığı ise maça ekstra bir ilgi katıyor.

Zidane'ın tribünlerdeki varlığı, Paris ile Lens karşılaşmasına kupa mücadelesinin ötesinde bir önem kazandırıyor; zira maç, yeni teknik direktör için Fransa Milli Takımı'nın saflarına katılmaya aday bir dizi oyuncuyu takip etme ve sezon başında onların seviyelerini gözlemleme fırsatını temsil ediyor.

Zidane'ın tribünlerdeki bu görünümü, Fransa Milli Takımı'nın yönetimini üstlenmesinin ardından bir süre sonra geliyor ve böylece önümüzdeki müsabakalarda tercihlerinin hatları netleşene kadar, olası unsurlarını takip etme sürecini fiilen başlatmış oluyor.