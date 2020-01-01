Zidane: Benzema'nın asisti Guti'ninkinden daha iyi

Real Madrid'in Espanyol'u 1-0 mağlup ettiği maçta şahane bir asiste imza atan Karim Benzema, hocası Zinedine Zidane'dan övgü topladı.

'nın 32. haftasında , 45+1'de Casemiro'nun golüyle 'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

En yakın takipçisi 'nın 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturan Real Madrid, bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Casemiro'nun gol pasını atan Karim Benzema'nın topuğuyla yaptığı asisti ise maça damgasını vurdu.

Daha fazla takım

Guti ⏩ Benzema



Benzema ⏩ Casemiro



Casemiro ⏩ ???



pic.twitter.com/vrkLGQQtRU — mackolik (@mackolik) June 29, 2020

Teknik direktör Zinedine Zidane da öğrencisinin asistini övenler arasındaydı.

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2010'da Deportivo maçındaki golünde Benzema'ya ve 2006'da maçındaki golünde Zidane'a topuk pasını veren Guti'nin asistleri ile kıyaslaması istendiğinde Fransız çalıştırıcı şu cevabı verdi:

"Bence Karim'in asisti en iyisi. Atılan golün takım organizasyonu olması çok iyi. Sergio kafasıyla indirdi, Karim kontrol edip topuk pasını verdi ve Casemiro bitirdi. Casemiro, Karim Benzema'nın bir şeyler üretebildiğini biliyor. Çok güzel bir takım golüydü."

"Karim'in etkileyici bir oyuncu olduğunu ve her maçta bu özelliğini ortaya koyduğunu biliyoruz. Her zaman kendini geliştiren bir oyuncu. Şu anda güzel bir yaşta. Eğer 32-33 yaşlarında kendinize tıpkı Karim gibi iyi bakarsanız futboldaki en iyi yaştasınız demektir..."