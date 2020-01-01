Zidane: Benzema'nın asisti Guti'ninkinden daha iyi
La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, 45+1'de Casemiro'nun golüyle Espanyol'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
En yakın takipçisi Barcelona'nın 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturan Real Madrid, bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.
Casemiro'nun gol pasını atan Karim Benzema'nın topuğuyla yaptığı asisti ise maça damgasını vurdu.
Guti ⏩ Benzema— mackolik (@mackolik) June 29, 2020
Benzema ⏩ Casemiro
Casemiro ⏩ ???
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Teknik direktör Zinedine Zidane da öğrencisinin asistini övenler arasındaydı.
2010'da Deportivo maçındaki golünde Benzema'ya ve 2006'da Sevilla maçındaki golünde Zidane'a topuk pasını veren Guti'nin asistleri ile kıyaslaması istendiğinde Fransız çalıştırıcı şu cevabı verdi:
"Bence Karim'in asisti en iyisi. Atılan golün takım organizasyonu olması çok iyi. Sergio kafasıyla indirdi, Karim kontrol edip topuk pasını verdi ve Casemiro bitirdi. Casemiro, Karim Benzema'nın bir şeyler üretebildiğini biliyor. Çok güzel bir takım golüydü."
"Karim'in etkileyici bir oyuncu olduğunu ve her maçta bu özelliğini ortaya koyduğunu biliyoruz. Her zaman kendini geliştiren bir oyuncu. Şu anda güzel bir yaşta. Eğer 32-33 yaşlarında kendinize tıpkı Karim gibi iyi bakarsanız futboldaki en iyi yaştasınız demektir..."