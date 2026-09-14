Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Valdebebas'ta basın mensuplarının karşısına çıktı ve düzenlediği basın toplantısında hiç kimsenin adını doğrudan anmadan, Diego Simeone'den başlayarak Atletico Madrid'e, Barcelona'ya, hakemlere ve basına kadar birden fazla tarafa yönelik olduğu izlenimi veren bir dizi üstü kapalı mesaj verdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Mourinho, tartışma yaratan açıklamalarına, Real Madrid'i istediği şekilde görebilmek için 3 aya ihtiyacı olduğuna dair daha önce yaptığı konuşmayla ilgili bir soruya cevaben başladı; ardından, on yılı aşkın süredir Atletico Madrid'in başında bulunan Simeone'ye yönelik üstü kapalı bir eleştiri gibi görünen bir ifade kullandı.

Mourinho şunları söyledi: "Eğer 3 aydan bahsettiğim izlenimini uyandırdıysam, cevap hayır. 10 ay ve on yıl daha mı istiyorum?" Bu ifade, Arjantinli teknik adamın adını anmadan, Simeone'nin Atletico Madrid'in başındaki görev süresinin uzunluğuna açık bir gönderme gibi görünüyordu.

Mourinho'nun mesajları bununla da sınırlı kalmadı; açıklamaları İspanya Ligi'ndeki hakem tartışmalarına da uzandı. Basın toplantısını kısa ama birden fazla anlam taşıyan bir cümleyle bitirerek şöyle dedi: "Penaltılarla ilgili soru yok mu? Garip, değil mi?"

Bu göndermenin, son dönemde biri Levante karşısında Barcelona lehine, diğeri Real Sociedad karşısında Atletico Madrid lehine verilen iki penaltıyla ilişkili olduğu görülüyordu. Mourinho'nun bu konuyu konuşmaya hazır olduğu izlenimi verdiği bu anda, kendisine bu yönde doğrudan bir soru gelmedi.

Portekizli teknik adam, hakem kararlarına ilişkin ek ayrıntılara girmeden, Atletico Madrid'e, Barcelona'ya, hakemlere ve belki de basına yönelik olduğu izlenimi veren mesajını havada bırakmakla yetindi.

Mourinho ayrıca, Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane'a da değindi; ancak onunla ilgili açıklamaları, Tchouameni'nin durumu ve milli aradaki dönemde Fransa Milli Takımı'na katılma ihtimali sorulduğunda, eleştiri değil uyarı çerçevesinde geldi.

Mourinho şöyle dedi: "Zidane ile konuşmadım, ancak onun mantıklı bir adam olduğunu ve kendisi için en iyi olanı bileceğini düşünüyorum. Eğer milli takımı çalıştırmaya karar verirse, bunun oyuncunun geleceğine zarar vermeden onlara yardımcı olmak amacıyla olması gerekir."

Ve şunları ekledi: "Zidane'ın işleri doğru şekilde ele almayı bileceğine büyük güvenim var." Fransa Milli Takımı teknik direktörünün, oyuncunun gelişimini koruyacak ve onu yormaya maruz bırakmayacak şekilde, Tchouameni'nin katılımına dair uygun kararı alabilecek yetenekte olduğuna güvendiğini vurguladı.