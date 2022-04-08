Zidan Sertdemir: Leverkusen'in harika çocuğu yeni Havertz olabilir mi?

Uzun boylu, ince ve 29 numarayı sırtında taşıyor...Bayer Leverkusen, Kasım ayında Hertha Berlin ile berabere kaldıkları maçı izlerken Kai Havertz'in kulübe döndüğünü düşünebilir.

Yedek olarak oyuna girmeye hazır bir şekilde kenarda belirdi, kulübün gelmiş geçmiş en iyi akademi mezunu tanımına uyan bir oyuncuydu, ancak elbette Chelsea'nin forveti değildi.

Havertz ile aynı numarayı giyerek profesyonel ilk çıkışını yapmak üzere olan oyuncu aslında Zidan Sertdemir'di. Bundesliga'da selefine benzer bir etki yaratacağına dair büyük umutlar var.

Sertdemir, Tipsbladet'e verdiği demeçte, "Sanırım bana o numarayı verdiler çünkü çok yetenekli olduğumu hissettiler ve onunla aynı yöne gittiğimi gördüler."

"Onunla karşılaştırılmak harika, şimdi Chelsea'de, çok paraya satıldı, Şampiyonlar Ligi finalini kazandı ve burada gol attı.

"Ama bu yüzden üzerimde fazladan bir baskı olduğunu hissetmiyorum.

Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Sertdemir, kadro numarası dışında Havertz ile pek çok başka özelliği paylaşıyor.

Mükemmel teknik yeteneğe sahip, uzman bir driplingci ve geniş bir pas aralığına sahip, üstelik tüm bunları yaparken kaleye yakın oynuyor. Genellikle Havertz'ten biraz daha derinde oynasa bile.

Yine de Sertdemir, Havertz'in 11 yaşından beri Leverkusen sistemi içinde eğitilmiş bir oyuncu değil.

Alman ekibi aslında üçüncü profesyonel kulübü. 12 yaşında Brondby'dan FC Nordsjaelland transfer oldu. Sonrasında Leverkusen'e €2 milyon gibi bir bedele imza attı.

Arsenal, Ajax ve Borussia Mönchengladbach'ın da Odense'nin menajeri Kim Engstrom'un "Danimarka'daki en iyi 16 yaşındaki oyuncu" dediği orta saha oyuncusu için yarışta olduğu bildirildi.

⚽️⚽️⚽️ in 12 minutes, there's a new 2⃣9⃣ coming up...



Meet Zidan Sertdemir! pic.twitter.com/ElqJnsMSZJ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 10, 2021

Türk asıllı Sertdemir'in ailesi, Bundesliga'nın son yıllarda bir dizi genç yetenek geliştirmesinden etkilendikten sonra Almanya'ya gelmenin cezbediciliğini vurguladı.

Bayer sportif direktörü Simon Rolfes, Haziran ayında Sertdemir'in gelişi üzerine "Özel bir yeteneğe sahip" dedi, ancak üst düzey kadroya "erken" ama "sessizce" dahil edileceğini vurgulamak istedi.

Bu süreçte, Sertdemir Bayer'in ilk takımında antrenman yaptı ve ağırlıklı olarak kulübün 19 Yaş Altı takımında forma giydi. Bu sezon şu ana kadar forma giydiği 13 maçta 8 gol atıp 3 de asist yaptı.

Bu form, sezon başında Danimarka U17 formasıyla beş gol atması ile birleştiğinde, Gerardo Seoane'nin takımı için üç kez sonradan oyuna girmesini sağladı. Bu süreçte Bayer'in en genç oyuncusu oldu.

Adını babasının futbol kahramanı Zinedine Zidane'den alan Sertdemir'in, maçlarda eski Fransa ve Real Madrid yıldızını rol model olarak kullanmaya çalıştığı açık.

Topu talep ediyor, bazen onu almak için çok derine geliyor ve defans oyuncuları tarafından baskı yapıldığında bir veya iki numara sergilemekten korkmuyor, bu da topu ondan almayı son derece zorlaştırıyor.

Doğal olarak sol ayaklı olan Sertdemir'in belki de en büyük özelliği pas kalitesi.

Diğer oyuncuların sadece hayal edebileceği pasları seçer, ancak oyunu okuması zaman zaman kendi takım arkadaşları için bile çok iyidir.

Seoane, kariyerinde bir sonraki adımı atmak için yapılması gereken bazı iyileştirmeler görse de, 17 yaşındaki oyuncu, gerektiğinde savunma işini yapmaktan çekinmiyor.

Our up and coming number 29, Zidan Sertdemir, with a 🚀🎯! pic.twitter.com/olJwqa5NDE — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 24, 2021

182 cm boyunda olan genç için, "Zidan'ın satır aralarındaki iyi pozisyonel oyununu görebilirsiniz, ancak hala fiziksel özelliklerden yoksun" dedi.

Bu iyileştirmeler, sadece Havertz'in değil, aynı zamanda Julian Brandt ve NXGN 2022 ikincisi Florian Wirtz'in izinden giderek Leverkusen'de önemli bir figür haline gelmeyi hedefleyen Sertdemir için de gelecek.

İlk işaretler, bir gün Ballon d'Or'u kazanmayı hayal ettiğini açıkça kabul eden bir oyuncu için iyi.

Kim bilir, bunu yaparken Havertz'i de takip edebilir!

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