Zico’nun laneti Brezilya’yı yeniden vuruyor… Ve Jemariş, bu şok edici olayın kahramanı

Brezilya milli takımı, Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç ile oynadığı maçta erken bir şok yaşadı; öne geçmek için altın bir fırsatı kaçırdı. Bu an, “Seleção”nun Dünya Kupası tarihindeki en acı anlardan birini akıllara getirdi.

Amerikalı hakem İsmail El-Fatih, Manchester United'ın forveti Matheus Cunha'nın ceza sahası içinde faul görmesi üzerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurduktan sonra Brezilya milli takımı lehine penaltı kararı verdi.

Vinícius Júnior topu ilk başta eline aldı, ancak penaltıyı atma görevini Bruno Guimarães'e devretti. Guimarães 14. dakikada penaltıyı vurdu, ancak Norveçli kaleci Orian Nylund topu kurtarmayı başardı ve Brezilya milli takımının skoru açmasını engelledi.

Fransız "Stats Foot" ağı, bu pozisyonla Norveç'in Dünya Kupası tarihindeki ilk penaltısını kalesinde gördüğünü belirtti.

İstatistiklere odaklanan “Mr. Sheep” hesabı ise, penaltı atışları hariç tutulduğunda, Bruno Guimarães’in 1986 Dünya Kupası’nda Fransa karşısında Zico’dan bu yana bir Dünya Kupası maçında penaltı kaçıran ilk Brezilyalı oyuncu olduğunu belirtti.

Aynı kaynak, Brezilya'nın Dünya Kupası finallerindeki tüm katılım tarihi boyunca maç sırasında sadece dört kez penaltı kaçırdığını da ekledi; bu da Bruno Guimarães'in kaçırdığı penaltıyı, "Seleção"nın turnuva tarihindeki en nadir olaylardan biri haline getiriyor.