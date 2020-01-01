Zico: Neymar'ın Messi ve Ronaldo profesyonelliğine ihtiyacı var

Brezilyalı efsane Arthur Zico, vatandaşı Neymar'ın daha fazla profesyonel olması gerektiğini düşünüyor.

Arthur Zico'ya göre ve futbol için yaşıyor; ancak Neymar aynı tutkuya sahip değil.

Bir dönem 'de de teknik direktörlük görevini yürüten Arthur Zico, Neymar'ın tam potansiyelini gösterebilmesi için ne yapması gerektiğini açıkladı.

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Brezilyalı teknik direktör, Gazzetta Dello Sport'a verdiği demeçte, Neymar'ın ancak Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin profesyonelliğine sahip olduğunda tüm performansını göstereceğini söyledi:

Daha fazla takım

"Neymar'ı seviyorum, oyun tarzı inanılmaz. Ama futbol için yaşayan Messi ve Ronaldo gibi profesyonel olmalı. Ney'in dikkatini dağıtan birçok düşünce var. Geçtiğimiz günlerde onunla konuştum ve daha profesyonel olmasını rica ettim. Şu an 28 yaşında ve PSG gibi harika bir takımda forma giyiyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirler. Kalitesini bir maçta değil tüm turnuva boyunca göstermeli. Artık daha fazla deneyimi var."

Brezilyalı yıldız Neymar, bu sezon formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 18 gol atarken, 10 kez de gol pası verdi.