Zico: Messi'nin tarihin en iyisi olmak için Dünya Kupası kazanmaya ihtiyacı yok

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı, "Lionel Messi'nin en iyi olmak için Dünya Kupası'nı kazanması şart" yorumlarına katılmıyor.

Lionel Messi tarihin en iyi oyuncusu olarak anılmak için Dünya Kupası'nı kazanmak zorunda mı?

Bazılarına göre evet, bazılarına göre hayır. Hayır diyenlerden biri de Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Arthur Zico.

Brezilyalı efsane, Arjantinli süper yıldızın Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamak zorunda olduğu yönündeki yorumlara net bir şekilde karşı çıktı.

Brezilya forması giydiği 10 yıl içerisinde Dünya Kupası sevinci yaşayamayan Zico, Omnisport'a verdiği demeçte "Artık insanlar sadece kupaları önemsiyorlar. Halbuki kariyeriniz, ortaya koyduğunuz iş daha belirleyici. Futbol bir takım sporu. Birçok zaman sizin ne kadar iyi oynadığınız değil, takımın ne kadar iyi oynadığı önemli. Bazen bazı maçları tek başınıza alırsınız ama bir turnuvayı tek başınıza kazanamazsınız." şeklinde konuştu.

Zico sözlerine şöyle devam etti: "Messi'nin değeri, Dünya Kupası'nı kazanamadı diye azalmıyor. Johan Cruyff da Dünya Kupası kazanamadı ama tarihin en iyi oyuncularından biri ve hep öyle olacak. Böyle birçok isim var."

Barcelona'nın yaşayan efsanesi Lionel Messi, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.