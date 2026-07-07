Zico, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu: Tüm dünya olanları izledi

Mısır Milli Takımı'nın forveti Mustafa Zico, 2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında bu Salı akşamı "Atalanta" Stadyumu'nda Arjantin Milli Takımı'na karşı 3-2'lik dramatik bir mağlubiyet yaşansa da, "Firavunlar"ın sergilediği performanstan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Ziko, maç sonrası yaptığı açıklamada, ikinci yarıda milli takımın gidişatını bozan “tuhaf olaylar” olduğundan bahsetti ve maçtaki hakem kararlarına işaret etti.

Mısır Milli Takımı, Yasser İbrahim ve Zico'nun attığı iki golle dünya şampiyonlarını şaşırtarak heyecan verici bir üstünlük sağlamış ve 79. dakikaya kadar bu üstünlüğünü korumuştu. Ancak Arjantin, Cristian Romero, Lionel Messi ve Enzo Fernández'in attığı üç golle maçı çevirdi.

Maçta, hakem Marwan Attia’nın savunma oyuncusu Lisandro Martínez’e yaptığı faul nedeniyle Zico’nun golünü iptal etmesi ve Arjantin’in galibiyet golünü attığı pozisyonda Mohamed Salah’a penaltı verilmemesi gibi tartışmalara yol açan hakem kararları yaşandı.

Zico, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra “BeIN Sports”a yaptığı gözyaşlı açıklamada şunları söyledi: "Allah'a şükür, bu Allah'ın takdiridir ve O ne isterse onu yapar. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi çok istiyorduk ve dünya şampiyonu karşısında harika bir maç çıkardık. İkinci yarıda gerçekte ne olduğunu bilmiyorum; kesinlikle tuhaf şeyler yaşandı ve tüm dünya bunu gördü, her şey güneş kadar açıktı."

Firavunlar’ın forveti, taraftarlara özürlerini ileterek sözlerine şöyle devam etti: “Bu cesur oyunculara ve Mısır halkının tamamına, ister burada ister Mısır’da bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Bugün sizi mutlu etmeyi umuyorduk ama başaramadık. İnşallah önümüzdeki dönemde Allah bize başarı verir ve yüzlerinize yeniden gülümseme getirebiliriz. Harika bir turnuva geçirdik ve hedefimiz mümkün olan en uzağa ulaşmaktı. Bu turnuvada yer alan her Mısırlı oyuncuyla, tüm taraftarlarla ve bizim için dünyanın dört bir yanına seyahat ederek emek veren herkesle gurur duyuyorum; hepsine teşekkür ediyor ve özür diliyorum.”

Zico, konuşmasının sonunda Mısır milli takımının maça gösterdiği cesaret ve hakem kararlarına ilişkin şu yorumda bulundu: “Maça ilk dakikadan itibaren hiçbir şeyden korkmadan çıktık ve tek hedefimiz kazanmaktı; bu da maç boyunca açıkça görüldü. Ancak ikinci yarıda tuhaf şeyler yaşandı; aleyhimize çok sayıda faul verildi ve bir golümüz iptal edildi; bu golün neden iptal edildiğini hiç bilmiyorum. Kısacası, bugün garip şeyler yaşandı.”