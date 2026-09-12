Zian Flemming cumartesi günü Ipswich Town formasıyla ilk golünü attı. Hollandalı forvet, maçın sonlarına doğru Crystal Palace'a karşı galibiyet golünü kaydetti: 2-3. Aynı zamanda Justin Kluivert da kulübü AFC Bournemouth adına fileleri havalandırdı.

Crystal Palace - Ipswich Town 2-3

Her iki takımda da ilk 11'de birer Hollandalı vardı: Crystal Palace'ta Quinten Timber, Ipswich'te Kjell Scherpen. Flemming ise yedek başladı, ancak ikinci yarının ortalarında oyuna girdi.

Anan Khalaili ve Emersonn'un golleri, ev sahibi ekip yarım saati biraz geçtikten sonra on kişi kaldığında skoru 1-1'e getirdi. Axel Disasi sert bir faul yaptı ve doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Leif Davis ardından Ipswich'i ilk yarının sonlarına doğru öne geçirdi, ancak eski FC Groningen forveti Jørgen Strand Larsen ikinci yarıda skoru 2-2 yaptı. Bu yaz Burnley'den gelen Flemming ise maçın sonlarına doğru galibiyeti getiren 2-3'lük golü ağlara gönderdi.

AFC Bournemouth - Brentford 2-2

Bournemouth sahasında üstün taraftı, ancak Brentford karşısında çok zorlandı. Hatta konuk ekip, Kevin Schade ile ilk yarının bitimine on dakika kala 0-1 öne geçti.

Ancak bu üstünlüğün keyfini uzun süre çıkaramadılar. Dört dakika sonra bu kez Kluivert, düşerken attığı golle skoru 1-1 yaptı. Yeni sezondaki ilk golü buydu.

İkinci yarının başlamasından sonraki on dakikada da iki gol geldi: Bournemouth adına Marcus Tavernier, Brentford için ise yine Schade. Karşılaşma 2-2 sona erdi.