Zenit Teknik Direktörü Semak'tan Fenerbahçe itirafı: "Eşleşmeyi istememiştik"

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kurası öncesinde Fenerbahçe ile eşleşmeyi istemediklerini söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kurasında Zenit ile eşleşti. Rus ekibinin teknik direktörü Sergey Semak, kurayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zor bir kura çektiklerini dile getiren Semak, "Rakibimiz liginde zor günler geçiriyor olmasına rağmen iyi bir takımları var ve özellikle deplasmanda oynamak çok zor olacak. Zorlu maçlar olmasını bekliyoruz." dedi.

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Kuradan önce Fenerbahçe ile eşleşmek istemediklerini söyleyen Semak, "Zor bir kura çektik. Muhtemel rakiplere ilk baktığımızda, Fenerbahçe ile eşleşmeyi istememiştik." itirafında bulundu.

Mircea Lucescu'ya sarı lacivertli takımı sorup sormayacağıyla ilgili soruya cevap veren genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki onunla konuşacağım. Mircea'nın sesini duymak her zaman güzeldir. Onunla iletişime geçmekten mutluluk duyacağım."