Zenit - Leipzig maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında temsilcisi , Alman ekip Leipzig ile Saint-Petersburg Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Zenit, haftaya 4 puanla ikinci sırada giriyor. Grubun lideri Leipzig'in ise 6 puanı bulunuyor.

İki takım arasında 'da oynanan ilk maçı Leipzig 2-1 kazandı.

Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek.

5 Kasım Salı günü saat 20:55'te oynanacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

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Zenit: Kerzhakov; Santos, Ivanovic, Rakitskiy, Zhirkov; Ozdoev, Barrios, Karavaev; Azmoun, Dzyuba, Driussi

Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Demme, Nkunku; Poulsen, Werner

Zenit, ile Avrupa arenasında oynadığı üç maçta da rakibini mağlup edemedi (1B 2M).

RB Leipzig'in Avrupa kupaları tarihinde en fazla yendiği rakibi Zenit (2).

Zenit'in Avrupa arenasında bugüne kadar mağlup edemeden en fazla karşılaştığı takım RB Leipzig (3 maç).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz maçta sırasıyla bir galibiyet, bir mağlubiyet alan RB Leipzig, son karşılaşamada Zenit'i evinde yenmeyi başardı.

ve Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 14 iç saha maçını kazanan Zenit, Kasım 2014'ten (1-2 vs Leverkusen) bu yana seyircisi önünde mağlup olmuyor.

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dokuz maçta da gol yedi. Turnuva tarihindeki ilk 10 karşılaşmasında gole kapama yapamayan sadece üç takım var: (11), Maccabi Tel Aviv ve Rapid Wien (12).

Evinde çıktığı son altı Şampiyonlar Ligi maçının beşini kazanan Zenit (1M), daha önceki 16 karşılaşmada dört galibiyet alabilmişti (8B 4M).

Artem Dzyuba, Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 18 golün 10'una doğrudan katkı sağladı (7 gol & 3 asist).

Şampiyonlar Ligi tarihinde 10 maça çıkan en genç teknik direktör Julian Nagelsman olacak (32 yıl 105 gün).