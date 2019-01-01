Zenit - Leipzig maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Rusya temsilcisi Zenit, Alman ekip Leipzig ile Saint-Petersburg Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Zenit, haftaya 4 puanla ikinci sırada giriyor. Grubun lideri Leipzig'in ise 6 puanı bulunuyor.
İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Leipzig 2-1 kazandı.
Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek.
5 Kasım Salı günü saat 20:55'te oynanacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Zenit: Kerzhakov; Santos, Ivanovic, Rakitskiy, Zhirkov; Ozdoev, Barrios, Karavaev; Azmoun, Dzyuba, Driussi
Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Demme, Nkunku; Poulsen, Werner
Zenit - Leipzig maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
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Zenit, RB Leipzig ile Avrupa arenasında oynadığı üç maçta da rakibini mağlup edemedi (1B 2M).
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RB Leipzig'in Avrupa kupaları tarihinde en fazla yendiği rakibi Zenit (2).
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Zenit'in Avrupa arenasında bugüne kadar mağlup edemeden en fazla karşılaştığı takım RB Leipzig (3 maç).
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Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz maçta sırasıyla bir galibiyet, bir mağlubiyet alan RB Leipzig, son karşılaşamada Zenit'i evinde yenmeyi başardı.
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Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 14 iç saha maçını kazanan Zenit, Kasım 2014'ten (1-2 vs Leverkusen) bu yana seyircisi önünde mağlup olmuyor.
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RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dokuz maçta da gol yedi. Turnuva tarihindeki ilk 10 karşılaşmasında gole kapama yapamayan sadece üç takım var: Werder Bremen (11), Maccabi Tel Aviv ve Rapid Wien (12).
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Evinde çıktığı son altı Şampiyonlar Ligi maçının beşini kazanan Zenit (1M), daha önceki 16 karşılaşmada dört galibiyet alabilmişti (8B 4M).
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Artem Dzyuba, Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 18 golün 10'una doğrudan katkı sağladı (7 gol & 3 asist).
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Şampiyonlar Ligi tarihinde 10 maça çıkan en genç teknik direktör Julian Nagelsman olacak (32 yıl 105 gün).
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Marcel Sabitzer, RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son sekiz golün beşine doğrudan katkı sağladı (1 gol & 5 asist).