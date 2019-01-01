Şampiyonlar Ligi

Zenit - Leipzig maçı hangi kanalda?

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Sezonun en çekişmeli gruplarından olan G Grubu'nda Zenit, Leipzig'i konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Rusya temsilcisi Zenit, Alman ekip Leipzig ile Saint-Petersburg Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Zenit, haftaya 4 puanla ikinci sırada giriyor. Grubun lideri Leipzig'in ise 6 puanı bulunuyor.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Leipzig 2-1 kazandı.

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Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek.

5 Kasım Salı günü saat 20:55'te oynanacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

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Muhtemel 11'ler

Zenit: Kerzhakov; Santos, Ivanovic, Rakitskiy, Zhirkov; Ozdoev, Barrios, Karavaev; Azmoun, Dzyuba, Driussi

Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Demme, Nkunku; Poulsen, Werner

Zenit - Leipzig maçı öncesi öne çıkan Opta verileri

  • Zenit, RB Leipzig ile Avrupa arenasında oynadığı üç maçta da rakibini mağlup edemedi (1B 2M).

  • RB Leipzig'in Avrupa kupaları tarihinde en fazla yendiği rakibi Zenit (2).

  • Zenit'in Avrupa arenasında bugüne kadar mağlup edemeden en fazla karşılaştığı takım RB Leipzig (3 maç).

  • Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz maçta sırasıyla bir galibiyet, bir mağlubiyet alan RB Leipzig, son karşılaşamada Zenit'i evinde yenmeyi başardı.

  • Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 14 iç saha maçını kazanan Zenit, Kasım 2014'ten (1-2 vs Leverkusen) bu yana seyircisi önünde mağlup olmuyor.

  • RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dokuz maçta da gol yedi. Turnuva tarihindeki ilk 10 karşılaşmasında gole kapama yapamayan sadece üç takım var: Werder Bremen (11), Maccabi Tel Aviv ve Rapid Wien (12).

  • Evinde çıktığı son altı Şampiyonlar Ligi maçının beşini kazanan Zenit (1M), daha önceki 16 karşılaşmada dört galibiyet alabilmişti (8B 4M).

  • Artem Dzyuba, Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 18 golün 10'una doğrudan katkı sağladı (7 gol & 3 asist).

  • Şampiyonlar Ligi tarihinde 10 maça çıkan en genç teknik direktör Julian Nagelsman olacak (32 yıl 105 gün).

  • Marcel Sabitzer, RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son sekiz golün beşine doğrudan katkı sağladı (1 gol & 5 asist).

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