Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler, sakat cezalı oyuncular, maç saati, yayın bilgileri
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Zenit St. Petersburg ile karşılaşıyor.
İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Rusya'dan tura yetecek skoru elde etmek istiyor. Fenerbahçe'ye tur için her türlü beraberliğin yanı sıra, gol atması halinde tek farklı mağlubiyetler de yetecek.
Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Takım Haberleri: Sakat - cezalı oyuncular
Fenerbahçe'de Berke Özer, Carlos Kameni, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Roberto Soldado, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar.
Zenit'te ise Emanuel Mammana, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Zenit: Lunev, Rakitskyi, Anyukov, Ivanovic, Nabiullin, Hernani, Smolnikov, Mak, Marchisio, Driussi, Dzyuba
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif, Valbuena, Slimani