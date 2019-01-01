Zenit - Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Goal
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2. hafta karşılaşmalarında Zenit ile Benfica karşı karşıya geliyor.
Zenit, grupta oynadığı ilk maçında Lyon ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Benfica ise gruptaki ilk maçında RB Leipzig'i ağırlamış ve rakibine 2-1'lik skorla boyun eğmişti.
Zenit - Benfica maçı hangi kanalda?
2 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Connect üzerinden naklen yayınlanacak.
Zenit - Benfica maçının muhtemel 11'leri
Zenit: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitskiy, Zhirkov, Barrios, Ozdoev, D.Santos, Driussi, Azmoun, Dzyuba
Benfica: Vlachodimos, Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Samaris, Taarabt, Cervi, Seferovic, Tomas