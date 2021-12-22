Zeki Murat Göle yönetimindeki Fenerbahçe, 9 kişi kalan Konyaspor'u yenememişti

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, 38. dakikada dokuz kişi kalan rakibine iki puan bıraktı.

31. dakikada Pesic'in golüyle yenik duruma düşen sarı lacivertliler, 37'de Burak'ın kaleye giden topu elle kesmesiyle penaltı kazandı.

Burak bariz gol şansını engellediği için oyundan atılırken, Caner Erkin de itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip sahada dokuz kişi kaldı.

Mesut Özil'in penaltısıyla skora dengeyi getiren Fenerbahçe, geri kalan bölümdeki baskılı oyununa rağmen bir türlü aradığı golü bulamadı.

Zeki Murat Göle için ilk değil

Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından Karagümrük karşısında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

42 yaşındaki antrenör, 2019/20 sezonunda oynanan Denizlispor ve Konyaspor maçlarında da Fenerbahçe'yi yönetmişti.

Denizlispor'la evinde 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Konyaspor'a ise deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

İşin ilginç yanıysa, Konyaspor'un 67'de Skubic'in, 76'da Ömer Ali Şahiner'in oyundan atılmasıyla bu maçı dokuz kişi tamamlamış olması.

Fenerbahçe, Karagümrük maçına kıyasla çok daha kısa bir süre olsa da, Zeki Murat Göle yönetiminde dokuz kişi rakibe yine gol atamamıştı.

Ne söyledi?

Zeki Murat Göle basın toplantısında maçı şu sözlerle değerlendirdi:

"İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Üretkenlikle ilgili problem yaşadık. Bu, bizi çok üzüyor. Zor bir süreçteyiz."

"İkinci yarıda beklentimiz daha çok pozisyon bulmaktı. Rakibin sert ve agresif savunmasını bir türlü aşamadık. Yeterli tempoyu yapamadık. İstediğimiz hiçbir şey olmadı." diye konuştu.

"Sıkıntı yaşıyoruz. Formasyonu değiştirdik, olmadı ve tekrar eski sisteme döndük. Oyuncular da yıprandı. Yeni bir hoca gelecek. Yapılanma olacak. Yeni hoca gelene kadar takımı diri tutmaya çalışacağız."

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