Zeki Murat Göle: Fenerbahçe'nin tarihine aykırı

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 26. haftasında , deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle değerlendirmelerde bulundu.

"Bu akşam Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için kendi adıma utanıyorum" diyerek sözlerine başlayan Göle şöyle devam etti:

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"Plandığımız, çalıştığımız oyunu hiçbir şekilde uygulayamadık. Çok zor bir maç oldu bizim için. Enerjimiz o kadar düşüktü ki, bunu hiçbir şekilde yukarıya taşıyamadık. Rakip 9 kişi kaldı, ona rağmen bu arzu ve isteği sahaya yansıtamadık."

Takımın ritminin bozulduğunu belirten Zeki Murat Göle, Top bizde görünüyor ama bunun bir şey ifade etmediğini gördük bugün. Üçüncü bölge oyununu hiçbir şekilde oynayamadık. Ne hareketlilik vardı ne topun yönünü hızlı bir şekilde değiştirebildik" dedi.

"Üst üste gelen mağlubiyetler var. Sekizinci kez kazanamadık bugün. Bu Fenerbahçe'nin tarihine çok aykırı bir şey. Fenerbahçe bunun üstesinden gelebilecek bir kulüp. Her zaman gelmiştir. Biz de umarım en yakın zamanda eski günlerimize döneceğiz."