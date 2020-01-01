Zeki Çelik: Şampiyonlar Ligi'ne kalma hayâlimiz vardı, olmadı

Lille'de forma giyen Zeki Çelik, Ligue 1'de sezonun iptal edilmesinin erken bir karar olduğunu söyledi.

'da liglerin tescil edilmesinin ardından 'ye gelen Zeki Çelik, Gaziantep'te Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtta geçirdiği zamanı, Anadolu Ajansı' na anlattı.

Karantina sürecinde hiçbir problemle karşılaşmadığını vurgulayan Zeki, "Herkes bana yardımcı oldu. Gaziantep FK'nin yurt dışından gelen futbolcuları da oradaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bize çok yardımcı oldu. Zor bir dönemdi ama hiçbir sıkıntı yaşamadım" diye konuştu.

"Odalarda bütün ihtiyaçlarımız vardı"

Millî Takım'ın başarılı savunma oyuncusu, bakanlık yurtlarında ihtiyaçları olan her şeyin karşılandığını dile getirdi.

Daha fazla takım

Pandemi döneminde ülkeye döndüğünü ve hiç kimsenin alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Sürekli aynı odadaydım ve o dönem İngilizce ve Fransızcamı ilerletmek için çalışmalar yaptım. Dizi izledim, böyle zaman geçirdim. Bakanlık yurdundaki odamızda ne ihtiyacımız varsa temin temin edilmişti. Kişisel ihtiyaçlardan yemeklerimize kadar. Odalar konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık" değerlendirmesinde bulundu.

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"Çok hafif antrenmanlar yapıyoruz"

Zeki, Fransa'da 22 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

Üç aydır futbol oynamadıklarını hatırlatan Zeki, "Futbolcular da artık başlamak istedi. Bu sezon öncesinin de öncesinin hazırlığı. Çok hafif antrenmanlar yapıyoruz. Temmuz'un 3'üne kadar çalışıp sonra 10 günlük yine ara vereceğiz. Sonra yeni sezon için çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi.

Fransa'da liglerin tescil kararının erken verilip verilmediğiyle ilgili Zeki, "O dönemde Fransa'da gerçekten vaka sayısı çok fazlaydı. Hükümet biraz maçları başlatmaktan korktu. Biraz erken karar alındı ama o dönem için doğruydu. Şimdi baktığımız zaman, 'Evet, oynanabilirdi' diyoruz. O dönem bizler de oynamaktan korkmuştuk. Başlayan liglerde çok fazla sakatlık oldu. Bu açıdan baktığımızda doğru bir karardı. Lig iptal olmadan önce çok formdaydık. Lig bir anda bitince hayâl kırıklığı oldu, çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalma hayâlimiz vardı. Olmadı, nasip değilmiş" ifadelerini kullandı.