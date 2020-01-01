Avrupa Ligi

Zeki Çelik Lille'in ateşini yaktı

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lille celtic yusuf yazici 29102020
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Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Lille, Zeki'nin golüyle toparlanarak beraberliği almayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası başladı.

H Grubu'ndaki mücadelede Lille, Celtic'i ağırladı. Celtic, Elyounoussi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Fakat maç, Zeki Çelik'in 67 ve Ikone'nin 75. dakikadaki golleriyle 2-2 tamamlandı.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, sahaya ilk 11'de çıktı. Burak Yılmaz da 64. dakikada oyuna girdi.

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    Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği H Grubu'nun diğer maçında ise Milan, sahasında Sparta Prag'ı 3-0 yendi.

    Milan'ın golleri, 24. dakikada Diaz, 57. dakikada Leao ve 67. dakikada Dalot'dan geldi.

    Milan'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

    Sonuçlar

    G Grubu:

    Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2

    AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2

    H Grubu:

    Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0

    Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2

    I Grubu:

    Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2

    Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3

    J Grubu:

    Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0

    LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3

    K Grubu:

    Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4

    CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

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    L Grubu:

    Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1

    Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4

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