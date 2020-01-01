Zeki Çelik Lille'in ateşini yaktı: Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Lille, Zeki'nin golüyle toparlanarak beraberliği almayı başardı.

UEFA grup aşamasının 2. haftası oynandı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup , I Grubu mücadelesinde konuk ettiği Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.

İstanbul'da oynanan I Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise , Karabağ'ı 3-1 mağlup etti.

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H Grubu'ndaki mücadelede , 'i ağırladı. Celtic, Elyounoussi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Fakat maç, Zeki Çelik'in 67 ve Ikone'nin 75. dakikadaki golleriyle 2-2 tamamlandı.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, sahaya ilk 11'de çıktı. Burak Yılmaz da 64. dakikada oyuna girdi.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği H Grubu'nun diğer maçında ise , sahasında Sparta Prag'ı 3-0 yendi.

Milan'ın golleri, 24. dakikada Diaz, 57. dakikada Leao ve 67. dakikada Dalot'dan geldi.

Milan'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

Sonuçlar

A Grubu:

(İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Cluj (Romanya) - (İsviçre): 1-1

B Grubu:

(İngiltere) - Dundalk (İrlanda): 3-0

Molde (Norveç) - Rapid Wien ( ): 1-0

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya) - ( ): 1-0

Nice ( ) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0

D Grubu:

( ) - Standard Liege ( ): 3-0

(İskoçya) - Lech Poznan ( ): 1-0

E Grubu:

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eindhoven ( ): 1-2

Granada (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 0-0

F Grubu:

(İspanya) - (İtalya): 0-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Rijeka ( ): 4-1

G Grubu:

Zorya ( ) - Braga (Portekiz): 1-2

AEK (Yunanistan) - (İngiltere): 1-2

H Grubu:

Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0

Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2

I Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2

Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3

J Grubu:

Antwerp (Belçika) - (İngiltere): 1-0

LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3

K Grubu:

(Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4

( ) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

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L Grubu:

Kızılyıldız ( ) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1

Gent (Belçika) - (Almanya): 1-4