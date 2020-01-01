Zekeriya Alp: İki hakemimizin testi pozitif çıktı

İki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Zekeriya Alp, endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, futbolsuz günlerde hakemlerin video konferans yöntemiyle antrenmanlarına devam ettiklerini belirtirken 2 hakemde de koronavirüs testinin pozisitf çıktığını açıkladı.

Milliyet Gazetesinden Cemal Ersen'e konuşan Zekeriya Alp'in açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Endişe edeceğimiz bir olayımız yok"

"Önce sağlık diyoruz. MHK olarak on gün önce ’deki tüm hakemlere (8 bini aşkın) mesaj yolladık. Kurulumuzun bölge sorumluları, İl hakem kurulları ve bölgesel hakem kurulları üzerinden hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Zincirleme bir iletişim kurduk, çok güzel geri dönüşler aldık. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok. Biri İzmir, diğeri Zonguldak’ta. Kendileriyle telefonda da konuştum, durumlarının iyiye gittiğini öğrendim. Hakemlere talimatımız var, virüsle ilgili herhangi bir gelişme yaşayan olursa, bağlı bulundukları kurallardaki yöneticilerini bilgilendirecek ve bize ulaşacak. Böyle bir süreçte onların yanında olduklarımızı bilmeleri gerek. Görevimiz yalnız olmadıklarını hissettirmemiz."

"Moral olarak hazır kalmalıyız"

"Çağatay Şahin’in başında bulunduğu bir ekibimiz var. Sağ olsunlar iyi çalışıyorlar. Karantina günlerinde antrenman yapmak, bedensel ve zihinsel olarak diri kalmak kolay değil. Hakemlere önerimiz kalabalık olmayan ortamlarda, park, spor sahası veya bahçede olabildiğince fiziksel dirençlerini yapacakları çalışmalarla korumaları yönünde. Bu imkana sahip olmayanlara ise evde egzersizlerini yapmalarını tavsiye ettik. Biliyoruz, zor günler geçiriyoruz. Ancak yaşamın normal seyrine dönmesiyle birlikte önce moral olarak hazır kalmalıyız. Futbol Federasyonu’nda bile artık evden çalışma dönemi başladı güvenlik ve sağlık açısından."

"Gözümüz kulağımız UEFA’da"

"Merkez Hakem Kurulu olarak çeşitli kentlerde yaşayan arkadaşlarımız var. Hemen hergün düzenli olarak iletişimdeyiz. Örneğin Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile internet üzerinden görüntülü konuşma yapıp, planlarımızı, programımızı konuşuyoruz. Açıkçası beklemedeyiz. Belirsizlik ortamında önce sağlık diyoruz birbirimize. Bu arada eğitimden de vazgeçmiyoruz tabii ki. Oğuz hoca gerek UEFA’dan gelen bilgileri gerek kendi çalışmalarını, görsellerini üst düzey hakemlerimizle sürekli paylaşıyor. Bizim de gözümüz kulağımız UEFA’da. Rotamızı buna göre belirlemek durumundayız. Haziran ayı başı diyorduk ama bu sürenin uzaması yüksek olasılık. Şimdi ne klasmanları ne VAR’ı düşünecek durumdayız. Önceliklerimiz çok farklı."