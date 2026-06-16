Zehirli bir yılan, Dünya Kupası kampındaki Alman yıldızları paniğe sevk etti

Alman milli takımının ABD’nin Winston-Salem kentindeki konaklama merkezinin tam kalbinde, vahşi bir canlı “Makineler”in yıldızlarına hem saygı hem de korku uyandırdı; milli takım kaptanı Joshua Kimmich, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, takım kampında zehirli bir yılanla beklenmedik bir karşılaşma yaşadıklarını açıkladı.

Alman "Bild" gazetesinin aktardığına göre, Alman milli takımının yıldızı şöyle konuştu: "Dün bir yılan gördük ve bize bunun zehirli bir tür olduğu söylendi. Eğer ısırılırsanız, derhal hastaneye gitmeniz gerekir. Ölümcül bir durum olacağını sanmıyorum, ama kesinlikle çok tehlikeli bir durum."

Söz konusu yılan, Kuzey Carolina eyaletinde yaygın olarak görülen zehirli bir yılan türü olan "bakır başlı yılan" olarak tanımlandı. Isırığı genellikle ölümcül olmasa da acil tıbbi müdahale gerektiriyor.

Kimiç, bu canlılara duyduğu endişeyi gizlemedi ve şöyle dedi: “Burada onlara büyük bir saygı ve korku duyuyorum. Almanya’da ise bu kadar çok tehlikeli hayvanın olmadığı hissine kapılıyorum.”

Görünüşe göre Alman milli takımının yıldızları, 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlık amacıyla antrenman kampı çevresinde azami dikkat göstermeyi planlıyorlar; Kimmich şöyle ekledi: “İçimizden biri yanlışlıkla böyle bir yılanın üzerine basarsa, işler çok kötü sonuçlanabilir gibi bir his var; bu yüzden burada güvenli bir mesafe bırakmaya ve hayvanlardan uzak durmaya çalışıyoruz.”

Avusturya milli takım yönetimi, yılanların tehlikesi nedeniyle oyuncularının Santa Barbara'daki Dünya Kupası konaklama merkezinde bisiklet sürmelerini yasaklarken, "Bild" gazetesinin haberine göre Alman Futbol Federasyonu, "Die Mannschaft" kampında bu canlılarla karşılaşmaya yönelik henüz herhangi bir önlem veya özel tedbir almadı.

Almanya milli takımı, geçtiğimiz Pazar günü Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Curaçao’yu 7-1’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etti ve önümüzdeki Cumartesi günü ikinci tur maçlarında Fildişi Sahili ile karşılaşmaya hazırlanıyor.