Zehirli bir hediye… Henry, Zidane’ı Deschamps’ın halefi olma konusunda uyarıyor

Teknik direktör Didier Deschamps’ın, Fransa milli takımının başında sadece iki maçı kaldı.

Fas'ı 2-0 yenerek Dünya Kupası yarı finaline yükseldikten sonra, Deschamps, İspanya ile Belçika arasındaki maçın galibi ile oynanacak yarı finalin yanı sıra, final veya üçüncülük maçında da Fransa milli takımını yönetecek.

Bunun ardından Deschamps, 2012'den beri süren görevine son verecek ve görevi, Juventus ve Fransa Milli Takımı'ndaki eski takım arkadaşı Zinedine Zidane'a devredecek.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Zidane, Les Bleus'un başına geçmek için Deschamps'ın en güçlü adayı olmaya devam ediyor.

Ancak bu görev kolay olmayacak; efsane Thierry Henry, Deschamps'ın halefi olmanın büyük bir zorluk olduğunu, hatta "zehirli bir hediye" olabileceğini düşünüyor.

"Foot Mercato" sitesi, Henry'nin FOX Sports kanalına verdiği röportajdaki sözlerini yayınladı. Henry, "Deschamps'ın yerini doldurmak bizim için zor olacak" dedi.

"Deschamps'ın şanslı olduğunu sık sık duyduk. Bunun şansla hiçbir ilgisi yok. Ödül, risk almaktan gelir" diye ekledi.

"Deschamps çok risk aldı, ancak bunlar her zaman hesaplanmış risklerdi, çünkü o naif bir insan olmaktan çok uzak. Bana inanın, o çok zeki bir adam" diye devam etti.

Henry ayrıca, Zidane’a, Les Bleus’un başına geçmesi halinde onu bekleyen sorumluluğun büyüklüğüne dair açık bir mesaj vererek, Deschamps’ın “Fransa’nın elde ettiği neredeyse tüm başarılarda ilk sırada yer aldığını” hatırlattı.