"Zayıf nokta"... Lamine Yamal, Salem Al-Dosari'yi alay konusu haline getiriyor!

Suudi Arabistan Milli Takımı kaptanı Salem Al-Dossari, 2026 Dünya Kupası’nda “Yeşiller”in İspanya’ya karşı aldığı ağır yenilginin ardından sosyal medya platformlarında geniş çaplı bir tartışmanın odağı haline geldi.

"Yeşiller", 2026 Dünya Kupası'nın ikinci turunda iki takımın karşılaştığı maçta "Matador"a 0-4'lük skorla yenildi.

Tartışmaya neden olan olay, ilk yarıda Al-Dosari ile genç İspanyol yıldız Lamine Yamal arasında yaşanan bir pozisyonda yaşandı. Suudi milli takım kaptanı, "La Roja"nın kanat oyuncusundan topu kapmaya çalıştı, ancak Yamal topu elinde tutmaya devam ederken Al-Dosari sahaya düştü ve bire bir mücadele sona erdi.

Bu görüntü kısa sürede “X” platformunda geniş çapta yayıldı; binlerce kullanıcı, özellikle Suudi milli takımının maç boyunca sergilediği mütevazı takım performansı göz önünde bulundurularak, alaycı yorumlar ve Yeşiller’in kaptanına yönelik sert eleştiriler eşliğinde bu görüntüyü yeniden paylaştı.













Bazı taraftarlar bu görüntünün maç boyunca iki takım arasında ortaya çıkan fiziksel ve teknik farkı özetlediğini düşünürken, diğerleri ise Salem Al-Dossari’yi maçın “zayıf noktası” olarak nitelendirdi ve milli takım kaptanının İspanya’nın büyük üstünlüğü karşısında her zamanki hücum gücünü ortaya koyamadığını vurguladı.









Yorumlar teknik eleştirilerle sınırlı kalmadı; bazı takipçiler, iyi bir maç çıkaran ve maç boyunca Suudi savunmasını sürekli rahatsız eden Yamal ile yaşadığı bire bir mücadeleden sonra oyuncuya alaycı bir şekilde sempati gösterdi.

Ayrıca bir kısım taraftar, 2006 Dünya Kupası’ndaki Suudi Arabistan-İspanya arasındaki ünlü karşılaşmayı hatırlatarak, o dönemde Muhammed Nur’un eski İspanyol nesli karşısında sergilediği performans ile mevcut maçtaki Yeşiller’in performansını karşılaştırdı ve milli takımın karakterden yoksun olduğunu ve rakibe ayak uyduramadığını belirtti.









İspanya’ya karşı alınan ağır yenilgi, Suudi milli takımının yıldızları üzerindeki baskıyı artırdı. Bunların başında, son on yılda Suudi futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen ve Yeşiller’i birçok önemli aşamada, özellikle de 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’e karşı elde edilen tarihi zaferde liderlik eden Salem Al-Dossari geliyor.

Oyuncuya yöneltilen eleştiri ve alay dalgasına rağmen, Suudi taraftarlar, Yeşiller’in turnuvadaki kaderini belirleyebilecek ve İspanyol Matador’a karşı yaşanan zorlu gecenin ardından güveni geri kazanma fırsatı sunabilecek, Yeşiller’in Yeşil Adalar ile oynayacağı bir sonraki maçta takım kaptanından güçlü bir tepki bekliyor.