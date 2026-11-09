Atletico Madrid, Barcelona'nın zayıf noktasını keşfetmek için yalnızca 10 dakikaya ihtiyaç duydu. Katalan takımının savunmasında ilk andan itibaren Joao Cancelo'nun yer aldığı sol kanat, teknik direktör Diego Simeone'nin takımının başlıca hücum çıkışına dönüştü.

Sport gazetesi, Atletico Madrid'in art arda gerçekleştirdiği 3 girişimin, özellikle rakibin üzerine çıkıp baskı yapmak için doğru zamanı belirlemekte ve ne zaman savunma pozisyonunu koruması gerektiğini anlamakta zorlanan Portekizli bek oyuncusunun zayıf noktalarını ortaya çıkardığını aktardı.

İlk uyarı, Barcelona savunmasının sol tarafındaki boşlukları değerlendiren Atletico'nun ardından, kendini savunmacılardan biriyle birebir karşı karşıya bulan Julian Alvarez'in girişimiyle geldi.

Cancelo bu durumla doğru şekilde başa çıkamadı ve Arjantinli forvetin tehlikeli bir pozisyon yaratmasına izin verdi.

İkinci girişim yine aynı bölgeden geldi. Atletico bu kanattan hücum etmekte ısrar etti ve maçın ilk golüne dönüşmesine ramak kalan bir korner kazandı.

Marc Pubill'in vurduğu top direğe çarptı. Bu, Madrid takımının Hansi Flick'in takımına zarar verebileceği bir bölge keşfettiğini doğruluyordu.

Barcelona'nın yaşadığı ve en büyük yükünü Cancelo'nun taşıdığı sorunların başlıca nedeni Kang-in Lee'ydi.

Üçüncü girişim ise cezasız kalmadı. Cancelo, rakibine doğru çıkmak için doğru zamanı seçemediği bir atakta kendini yeniden zor bir durumda buldu. Alvarez bu durumu değerlendirerek topu Giuliano Simeone'ye aktardı ve o da atağı başarıyla sonuçlandırarak Atletico Madrid'e üstünlüğü getirdi.

Başkent takımı yalnızca 10 dakika içinde aynı kanattan son derece tehlikeli 3 pozisyon üretti. Sorun sadece bireysel hatalar değildi; aynı zamanda Atletico'nun maçın başından itibaren değerlendirmeyi başardığı savunma koordinasyonundaki bir aksaklıkla da ilgiliydi.

En anlamlı an golden hemen sonra yaşandı. Kaleci Joan Garcia doğrudan Cancelo'ya yöneldi, onu tutup yaptığı hataları anlatmaya başladı.

Barcelona kalecisi, Atletico'nun o kanattan hücumda son derece büyük kolaylıklar bulduğunun farkında olarak, Portekizli oyuncunun sahadaki yerleşim sorunlarını düzeltmeye çalıştı.

Oyuncular arasındaki bu konuşma, maçın başlangıcının yarattığı endişenin boyutunu yansıtıyordu. Muazzam hücum yeteneklerine sahip Cancelo, ataklarını tam da bu bölgeyi hedef alacak şekilde hazırlayan bir rakip karşısında savunma görevlerini yerine getirmekte zorlandı.

İlk yarıda, Atletico'nun ikinci golüyle sonuçlanabilecek dördüncü bir hata daha görüldü. Madrid takımının baskısıyla Cancelo, savunma bölgesinde topu kaybetti. Atak yine Julian Alvarez'in şutuyla sona erdi; Joan Garcia bu topa bacaklarının arasından, ancak belirgin bir zorlukla müdahale etti.