FC Twente, perşembe akşamı Avrupa Ligi üçüncü eleme turuna yükselmeyi başaramadı. Ferencváros karşısında John van den Brom'un ekibi çok geç toparlanabildi ve mücadele 2-2 sona erdi. Twente'nin geç gelen gollerini Wout Weghorst ile Lucas Vennegoor of Hesselink kaydetti.

Budapeşte'de ilk maçtaki 1-2'lik yenilgiyi tersine çevirmek gerekiyordu, ancak teknik direktör Van den Brom için ilk 11'inde değişiklik yapmaya gerek yoktu. Weghorst bir kez daha ilk 11'de başladı, Sam Lammers ise sonradan oyuna girdi.

Twente, maçın başında daha çok kendi yarı sahasına itildi, ancak bu durum Ferencváros için hemen büyük fırsatlar doğurmadı. Yine de Thomas van den Belt, son derece basit bir şekilde penaltıya sebebiyet vererek Macarlara yardım etti. Toon Raemaekers de bu fırsatı soğukkanlılıkla değerlendirdi: 1-0.

Böylece Tukkers için büyük bir darbe geldi ve takımın skoru kovalamak zorunda kaldı. 36. dakikada Twente'ye bir yardım eli uzandı: Philippe Rommens, Ramiz Zerrouki'nin bileğine kramponlarıyla sert bastı ve VAR müdahalesinin ardından kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart en azından Twente'nin rakip yarı sahada biraz daha fazla görünmesini sağladı, ancak geçen hafta olduğu gibi pozisyon üretmek yine büyük bir sorun oldu. Lammers ile Daouda Weidmann'ın oyuna girmesi de bunu pek değiştirmedi.

Hatta 53. dakikada Twente öldürücü darbeyi yedi. Joseph - geçen hafta da iki kez ağları sarsmıştı - topu kendi yarı sahasında aldı, etkileyici bir deparla Stav Lemkin'i geçti ve topu beklenmedik şekilde yakın direk dibinden Lars Unnerstall'ın yanından ağlara gönderdi: 2-0.

Twente bir son hücum dalgası başlatmaya çalıştı, ancak bu baskı ancak Weghorst'un 82. dakikadaki farkı bire indiren golünden sonra gerçekten şekillendi. Marko Pjaca'nın kafa vuruşunu 2-1'e çevirdi. İnanç geri döndü; hele Lucas Vennegoor of Hesselink'in bir anda son derece şık bir kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirmesiyle birlikte. Lemkin geceye kahraman olarak da damga vurabilirdi, ancak kafa vuruşu direğin hemen üstünden auta gitti.

Elenme, Twente'nin Avrupa'daki macerasının tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Van den Brom'un ekibi, Konferans Ligi üçüncü eleme turundan yoluna devam edecek ve rakibi FC DAC 1904 olacak. Ajax da perşembe akşamı bu tura yükseldi.