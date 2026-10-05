"Charla" podcastinde Fred'e kariyerindeki "en çılgın" takım arkadaşı soruldu ve Brezilyalı fazla düşünmek zorunda kalmadı. Tercihi Jhon Duran'dan yana oldu. Fred, bir dönem Fenerbahçe'de birlikte oynadığı forvet için "hiçbir şeyi umursamıyordu" dedi.

Fred, Kolombiyalı futbolcuyla ilgili çeşitli anekdotlarla bu görüşünü destekledi. Bir keresinde ona Türk devinin tesislerinde ekstra bir antrenman yapmayı teklif ettiğini anlattı. Duran'a dönerek "Hadi antrenman yapalım, hadi şurada biraz koşalım" dediği aktarıldı. Ancak aldığı yanıt hayal kırıklığı yarattı. "Şöyle cevap verdi: 'Kanka, ben zaten zenginim, koşmama gerek yok.' Sonra sağlık ekibinin yanına gidip orada yan gelip yattı."

Önünde futbolun en büyük yılları bulunan bir profesyonel için fazlasıyla tartışmalı bir yaklaşım. Ancak Duran'ın kariyer yolu çok sayıda soru işareti barındırıyor. Oysa Avrupa'daki serüveni oldukça umut verici başlamıştı. 2023'ün başında yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Chicago Fire'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olduktan sonra, gol tehdidiyle kısa sürede adından söz ettirdi. Bunu Bayern Münih de yakından yaşadı; Villans, Ekim 2024'te Vincent Kompany'ye Bayern Münih teknik direktörü olarak ilk resmi maç yenilgisini tattırdı.

Jhon Duran, Aston Villa'dan nereye transfer oldu?

Belirleyici golü uzatma bölümünde atan Duran, Manuel Neuer'i akıllı bir aşırtmayla çaresiz bıraktı. Ardından ise taraf değiştirmeyi en çok isteyen isimdi. Duran o dönemde, "Bayern Münih hayallerimin kulübü" ve "oynamak isteyeceğim kulüplerden biri" ifadelerini kullandı. Eski kaptan Emiliano Martinez de onun için, "Dünyanın en iyi santrforlarından biri olabilir" diyerek övgüde bulundu. Ancak bilindiği üzere yolu hâlâ Münih'e düşmedi. Bunun yerine adeta bir odise başladı. Ancak bu yolculuğun amacı, çevre ve başarı açısından en iyi toplam paketi bulmak değildi. Aksine, görünen o ki amaç kendi hesabına mümkün olduğunca fazla para girmesini sağlamaktı.

İngiltere'de geçirdiği iki yıl ve attığı 20 golün ardından, Real Madrid ve PSG'nin de ilgi gösterdiği öne sürülmesine rağmen Duran, 2025 yazında tam 77 milyon euro karşılığında Al-Nassr'a gitti ve o dönemde Suudi Arabistan tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. Cristiano Ronaldo'nun kulübü, 2030'a kadar süren kazançlı bir sözleşme ve yıllık yaklaşık 20 milyon euro maaşla onu ikna etti. Sadece yarım yıl sonra ise kiralık olarak Fenerbahçe'ye geçti.

Getty Images

Jhon Duran, Fenerbahçe'deki kirasını neden yarıda kesti?

Daha yeni gelmişken, antrenmanların başlangıcını kaçırdığı için Jose Mourinho'nun tepkisini çekti. Portekizli teknik adamın, "Bu saygısızlık. Ortada net kurallar var ve bunlara uymayanlar sonuçlarına katlanmak zorunda kalır" sözleri aktarıldı. Halefi Domenico Tedesco ile de kısa sürede ipleri gerince, Duran şubat başında kiralık sözleşmesini yarıda kesti. Ancak yüksek maaşı, Avrupa'nın elit futboluna yakın kalmasını engelledi ve yaz ayına kadar Zenit St. Petersburg'a kiralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı savaşı nedeniyle Duran'ın uluslararası maçlarda forma giymesi yasaktı. En büyük motivasyonunun para olduğu yönündeki düşünce daha da güçlendi. Fred de bu görüşe katıldı. "Zenit'e gittiğinde ona, 'Ah, şimdi daha da fazla para kazanacaksın' dedim. O da, 'Kanka, ne kadar çoksa o kadar iyi, ne kadar çoksa o kadar iyi' diye cevap verdi." Duran'ın, Manchester United'ın eski orta saha oyuncusuyla yaptığı sohbetlerde sürekli olarak, "Ben zaten kendi hayatımı, ailemin hayatını ve üç neslin hayatını kurtardım" dediği belirtildi.

Zenit formasıyla çıktığı dokuz maçta bir gol ve bir asist ürettikten sonra, sezon sonunda çöle dönüş yine gerçekleşmedi. Duran artık kiralık olarak Benfica'da forma giyiyor. Üst düzey futbola geri dönse de şu ana kadar daha çok yedek kulübesinde kalan Duran, 12 maçta iki gole ulaştı.



