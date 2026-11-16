Zara Larsson ve Lewis Capaldi biletleri nasıl alınır? Abu Dabi tarihi, bilet fiyatları ve daha fazlası

Merakla beklenen Yasalam After Race Konserleri, 2026 Abu Dabi Grand Prix hafta sonunda geri dönüyor. Hayranlar, dünya çapında tanınan pop yıldızları Zara Larsson ve Lewis Capaldi'yi Etihad Park sahnesinde görmeye hazırlanıyor. Açılış gecesi, dans pop hitleriyle duygusal baladları buluşturan görkemli bir etkinlik vadediyor.

Yas Adası'nda düzenlenen bu etkinlik, Formula 1 eğlence takviminin en önemli duraklarından biri. Binlerce kişinin katılması beklendiği için en uygun fiyatlı ve en iyi giriş seçeneğini bulmak büyük önem taşıyor.

GOAL ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Etkinlikle ilgili ayrıntıları ve hemen nasıl bilet alabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Zara Larsson ve Lewis Capaldi konseri ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 3 Aralık 2026, 18.00 Zara Larsson ve Lewis Capaldi Etihad Park, Abu Dabi Biletler

Zara Larsson ve Lewis Capaldi biletleri nereden alınır?

Konser biletleri, Abu Dabi Grand Prix paketleri kapsamında Ticketmaster ve Yas Marina Pisti'nin internet sitesi üzerinden resmî olarak satışa sunuluyor. Erken rezervasyon ve genel giriş biletlerini resmî platformlarda inceleyebilirsiniz.

GrintaHub, resmî sitedeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. Yoğun ilgi gören konsere bilet almak isteyenler için bir pazar yeri sunuyor.

Zara Larsson ve Lewis Capaldi biletleri ne kadar?

Abu Dabi Grand Prix hafta sonu için resmî bilet fiyatları Golden Circle girişi için yaklaşık 695 AED'den başlıyor. Konserlere en uygun fiyatlı giriş imkânını ise genel giriş seçenekleri sunuyor. Resmî bilet satış platformlarındaki en düşük fiyatlardan yararlanmak için erken rezervasyon yaptırmanız önemle tavsiye ediliyor.

Resmî genel satış kontenjanı tükenirse GrintaHub gibi ikincil satış platformları, son anda bilet almak için alternatif sunuyor. İkincil piyasadaki başlangıç fiyatları talebe göre değişiyor ancak Genel Giriş ve Grand Circle alanları için çoğu zaman rekabetçi fiyatlar bulunabiliyor.

Zara Larsson ve Lewis Capaldi hakkında bilmeniz gerekenler

Lewis Capaldi ve Zara Larsson, Abu Dabi Grand Prix hafta sonunun açılış gecesinde sahne alacak. Capaldi, güçlü vokal performansları ve listelerin zirvesine çıkan ayrılık şarkılarıyla dünya çapında tanınıyor. Larsson ise dünya genelinde müzik listelerine damga vuran yüksek tempolu pop ve dans şarkılarıyla sahneye çıkacak.

Konser, Yas Adası'nın önde gelen açık hava etkinlik mekânı Etihad Park'ta düzenlenecek. Yasalam After Race Konserleri kapsamında giriş hakkı genellikle uygun Abu Dabi Grand Prix biletlerine sahip olanlara tanınıyor. Hayranları, yarış hafta sonunun tamamına atmosfer katacak unutulmaz bir canlı müzik akşamı bekliyor.