Zara Larsson ve Lewis Capaldi biletleri nasıl alınır? Abu Dabi konser tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Zara Larsson ve Lewis Capaldi için biletleri nasıl alabileceğinizi tüm ayrıntılarıyla anlatıyoruz

Merakla beklenen Yasalam After Race konserleri, 2026 Abu Dabi Grand Prix hafta sonunda geri dönüyor. Müzikseverler, dünyaca ünlü pop yıldızları Zara Larsson ve Lewis Capaldi’yi Etihad Park’ta sahnede izlemeye hazırlanıyor. Açılış gecesi, hareketli pop şarkıları ve duygusal baladları bir araya getirecek.

Yas Adası’nda düzenlenen bu etkinlik, Formula 1’in eğlence takviminin en önemli organizasyonlarından biri. Binlerce kişinin katılması beklenirken en uygun fiyatlı ve en iyi erişim seçeneğini bulmak büyük önem taşıyor.

GOAL ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Etkinlikle ilgili her şeyi öğrenmek ve biletlerinizi hemen nasıl alabileceğinizi görmek için okumaya devam edin.

Zara Larsson ve Lewis Capaldi konseri ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 3 Aralık 2026, saat 18.00 Zara Larsson ve Lewis Capaldi Etihad Park, Abu Dabi Biletler

Zara Larsson ve Lewis Capaldi konserinin biletleri nereden alınır?

Konser biletleri, Abu Dabi Grand Prix paketleri kapsamında Ticketmaster ve Yas Marina Circuit’in internet sitesi üzerinden resmî olarak satışta. Erken dönem biletlerini ve genel giriş biletlerini bu platformlarda inceleyebilirsiniz.

GrintaHub, resmî sitedeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. Platform, yoğun ilgi gören konsere yer bulmak isteyenler için geniş bir bilet pazarı sunuyor.

Zara Larsson ve Lewis Capaldi konserinin biletleri ne kadar?

Abu Dabi Grand Prix hafta sonu için resmî bilet fiyatları, Golden Circle erişiminde yaklaşık 695 AED’den başlıyor. Konserlere en düşük fiyatlı giriş imkânını ise genel giriş seçenekleri sunuyor. Resmî bilet satış platformlarındaki en düşük fiyatlardan yararlanmak için erken rezervasyon yapılması önemle tavsiye ediliyor.

Resmî genel giriş kontenjanları tükenirse GrintaHub gibi ikincil bilet satış platformları, son dakikada yer bulmak için alternatif oluşturuyor. İkincil piyasadaki başlangıç fiyatları talebe göre değişiyor, ancak genel giriş ve Grand Circle alanları için çoğu zaman rekabetçi fiyatlar bulunabiliyor.

Zara Larsson ve Lewis Capaldi hakkında bilmeniz gereken her şey

Lewis Capaldi ve Zara Larsson, Abu Dabi Grand Prix hafta sonunun açılış gecesinde sahneye çıkacak. Capaldi, güçlü vokal performansları ve listelerin zirvesine çıkan ayrılık şarkılarıyla dünya çapında tanınıyor. Larsson ise dünya genelinde listelere damga vuran enerjik pop ve dans şarkılarını sahneye taşıyor.

Konser, Yas Adası’nın önde gelen açık hava eğlence mekânı Etihad Park’ta düzenlenecek. Yasalam After Race konser serisinin bir parçası olan etkinliğe giriş, genel olarak uygun Abu Dabi Grand Prix biletine sahip olanlara açık. Müzikseverleri, yarış hafta sonunun havasını belirleyecek unutulmaz bir canlı müzik akşamı bekliyor.