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Gianluca Zambrotta, Como'lu, eski Como (1994-97) ve Juventus (1999-2006) futbolcusu. Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Cesc Fabregas'ın takımı ile Luciano Spalletti'nin takımı arasında bu akşam oynanacak maçın öne çıkan konularını değerlendirdi.

“Como favori, maça daha iyi durumda geliyor. Uğursuzluk getirmek istemem ama Juventus'un beş puan önünde ve Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada. Juventus için zor olacak: Fabregas, Sinigaglia'da hiç kaybetmedi; Roma ile berabere kaldığı maç dışında hep kazandı. Yine de Juventus gelişme gösterdi, gerçi son maçları zorlu değildi” diyen Zambrotta, 2006'da dünya şampiyonu olan milli takımın eski beki.

Zambrotta sözlerini şöyle sürdürdü: “Spalletti, Avrupa Ligi'nde kadroda birçok değişiklik yaptı, bu yüzden birçok as oyuncusu dinlenmiş olacak. Fabregas da sonuç almak isteyen bir Juventus bekleyecektir. Kolay olmayacak ama Como bana fiziksel olarak biraz düşüşte göründü. Hep aynı oyuncular oynuyor.”

Juventus'un forvetleri hakkında ise şunları söyledi: “Spalletti'nin açıklamaları tesadüf değildi. Kulübe bir mesaj verdi ve yöneticilerle de konuşmuş olmalı. Ocak ayında bir 9 numara arayacaklar çünkü ne Kolo Muani ne de Woltemade gerçek bir 9 numara. Ancak hangi oyuncunun, nasıl bir anlaşmayla gelebileceğini görmek gerek. Scamacca, Atalanta'da az oynuyor ve Spalletti onu milli takımdan tanıyor... Vlahovic'i Türkiye Süper Ligi'nde 11 gole ulaşmış görmek beni üzüyor: Beşiktaş ve Italiano, fazla baskı olmadan rahat oynamasını sağlıyor. Performansındaki bu değişim, Juventus'ta bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündürüyor... Como'da da Kean olmayınca bir santrfor eksikliği var: Douvikas her maçta oynayamaz.”