Zamanlama belirleyiciydi: Fransa Federasyonu, Zidane'ın sırrını koruyor

Fransa Futbol Federasyonu, profesyonel spor yönetimi yasasının yürürlüğe girmesinden önce davranarak, A Milli Takım'ın çalıştırılması için Fransa'nın efsanesi Zinedine Zidane ile teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı.

Fransa Ligi Birliği'ni (LFP) bir "kulüpler şirketi"ne dönüştüren bu yasa, spor federasyonlarındaki yöneticilerin ve çalışanların maaşlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere bir dizi madde içeriyor.

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Bu ayın 8 Temmuz'unda, Senato ile Ulusal Meclis arasındaki ortak komisyon, "sınai ve ticari nitelikli bir kamu kuruluşunun yönetim kurulu başkanına" uygulanan üst sınırla uyumlu olarak, yıllık toplam 450 bin euro tutarında bir maaş tavanı belirlemeye karar verdi.

Ulusal Meclis ve Senato, metni 20 ve 21 Temmuz günleri resmen kabul etti.

Yasa, Spor Bakanlığı'nın vereceği bir istisna aracılığıyla bu tavanın aşılmasına imkân tanısa da, Zinedine Zidane'ın sözleşmesi yasanın nihai onayından önce imzalandığı için Fransa Federasyonu'nun buna ihtiyacı olmayacak.

Dolayısıyla, Zidane'ın maaşı izin verilen sınırı büyük bir farkla aşsa bile, federasyon izin verilen sınırı aşmak için bakanlıktan istisna talep etmek zorunda kalmayacak. Ayrıca bu durum, Juventus ve Real Madrid'in eski oyuncusunun alacağı maaşın gizliliğini korumaya da imkân tanıyacak.

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari şunları söyledi: "Federasyon büyük öz mali kaynaklara sahip ve Spor Bakanlığı'na bağımlı değil."

Bu dosyada Fransa Federasyonu, bağlı olduğu bakanlığın görüşünü isteyebilirdi ancak bunu yapmamayı tercih etti; özellikle de Marina Ferrari'nin bu meseleye müdahil olmak istemediğini birden fazla kez teyit etmiş olması nedeniyle.

Fransa Federasyonu'nun Zinedine Zidane'ın atandığını 28 Temmuz Salı günü, federasyonun merkezinde düzenlenecek bir basın toplantısıyla resmen açıklaması bekleniyor. Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, aynı günün sabahında yürütme kurulu bir toplantı düzenleyerek Başkan Philippe Diallo'nun tercihini onaylayacak.