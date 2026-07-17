Zamana öncülük eden bir rüya… Messi’nin Dünya Kupası’ndaki hayali 20 yıl sonra gerçek oluyor!

Bazıları rüyaların sadece birer dilek olarak dile getirildiğini ve zamanla unutulduğunu düşünebilir, ancak Lionel Messi’nin hikâyesi farklıydı. 20 yıl önce, henüz 18 yaşında bir gençti; Arjantin milli takımının büyükleri arasında kendine bir yer bulmaya çalışıyordu ve Dünya Kupası’nda oynamak hayali hakkında utangaçça konuşuyordu. Bu küçük hayallerin arasında, o zamanlar ulaşılamaz gibi görünen bir dilek tuttu: İspanya karşısında Dünya Kupası finalinde oynamak.

Tam iki on yıl sonra kader, o sözleri ona geri getirdi; ancak bu kez gelecek vaat eden bir oyuncu olarak değil, futbol tarihine adını yazdırmış bir efsane olarak.

Barcelona ve Arjantin ile kazanılabilecek tüm şampiyonlukları elde ettikten ve Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra, Messi kariyerindeki üçüncü finale hazırlanıyor. 2014 finalinde Almanya’ya yenildikten sonra, şimdi Arjantin’i 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya karşı yönlendirerek ikinci dünya şampiyonluğunu arıyor. yarın Pazar günü New Jersey'deki "MetLife" Stadyumu'nda oynanacak. Yarı finalde "Tango" İngiltere'yi elerken, İspanya ise Fransa'yı mağlup ederek finale yükseldi.

İki on yıl önceki mesaj

8 Aralık 2005'te, İspanyol haber ajansına verdiğiröportajda Messi, Almanya'daki Dünya Kupası'ndan birkaç ay önce, Barcelona ve Arjantin milli takımıyla ilgili hayallerinden bahsetmişti.

O zamanlar, Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı, ardından da sezonu Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğuyla tamamlamayı dilediğini söylemiş, ardından o dönemde hayal gibi görünen bir dileğini eklemişti: “Finalde Arjantin ile İspanya’nın karşılaşması harika olurdu.”

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Bununla yetinmeyen Messi, bu senaryoyu tercih etme nedenini şöyle açıkladı: “Oynadığım ülkeye karşı milli takımımla finalde yer almak çok güzel olurdu.”

Gülümseyerek şöyle ekledi: “Carles Puyol ile karşı karşıya gelmek ve bire bir mücadelede onu alt etmek çok güzel olurdu. Elbette bunu daha sonra Barcelona’nın soyunma odasında konuşacağız.”

Yıllar geçti, bu dilek ne Almanya’da, ne Güney Afrika’da, ne Brezilya’da, ne Rusya’da ne de Katar’da gerçekleşti; ta ki kader geri dönüp Messi’ye uzun süredir beklediği randevuyu verene kadar. Ancak bu, tam 20 yıl sonra ABD’de gerçekleşti.

Messi’nin bu açıklamadan sonra İspanya ile 3 kez karşılaştığı doğru, ancak bunların hepsi 2006, 2009 ve 2010 yıllarındaki dostluk maçlarıydı; 2018’deki karşılaşmaya ise sakatlığı nedeniyle katılamadı.

Bugünün konusu... İspanya’ya farklı bir bakış

2026 Dünya Kupası finaline yükseldikten sonra, İspanya adı yeniden Messi’nin açıklamalarında yer aldı, ancak bu kez rakibini çok iyi tanıyan tecrübeli bir kaptanın gözünden.

İngiltere’yi yendikten sonra şunları söyledi: “İspanya harika bir milli takım ve oyun tarzını çok iyi biliyorum. Yıllardır takip ettikleri bir futbol felsefesi var.”

Ve ekledi: “Birçok oyuncuyu tanıyorum ve bunların çoğu, sevdiğim ve sürekli takip ettiğim Barcelona’da oynuyor. Bu nedenle çok dengeli bir maç olacağını tahmin ediyorum.”

Yirmi yıl önce Puyol ile olası bir karşılaşmadan bahsederken, bugün ise İspanya milli takımı hakkında konuşuyor; zira kendisi de çok iyi bildiği Barcelona’nın kimliğini şekillendiren en önemli isimlerden biri haline geldi.

Maradona’nın sözlerinden… anısına sadakat

2006 yılında verdiği bir röportajda Messi, efsane Diego Armando Maradona’nın kendisini 10 numaralı formanın varisi olarak nitelendirmesinden duyduğu büyük mutluluğu gizlemedi.

O zamanlar şöyle demişti: “Hakkımda güzel sözler duymak beni her zaman mutlu eder, özellikle de bunlar tarihin en büyük futbolcusundan geliyorsa.”

Ve şöyle eklemişti: “Maradona’nın 10 numaralı formayı benden devralmamı dilediğini söylemesi benim için inanılmaz bir şey, ama hangi numarayı giyersem giyeyim mutlu olurum, önemli olan milli takımda yer almam.”

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Yirmi yıl sonra roller değişti. Messi artık Maradona’dan destek sözleri alan o genç oyuncu değil; onun mirasını taşıyor ve en büyük maçlarda onun anısını yaşatıyor.

2026 Dünya Kupası finaline yükselmenin ardından Arjantin kaptanı, “Diego’nun yukarıdan bu anın tadını çıkardığından eminim… Bu zafer onun için; her zaman çok özel bir gün olmuştur” dedi.

Ve ekledi: “Ona bu mutluluğu yaşatabildiğim için mutluyum ve tüm kalbimle onun da bundan keyif almasını umuyorum.”

Ayrıca Arjantinli efsaneyle olan özel ilişkisinden bahsederek, “Diego’nun döneminde yaşadığımız için şanslıydık. Ondan ayrılmak istemedim ve onun beni sevdiğini biliyorum… Bizi bir araya getiren tüm o güzel anlarla gurur duyuyorum” dedi.