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Kasımın son hafta sonunda ezeli rakip Feyenoord Rotterdam deplasmanındaki zirve mücadelesi öncesinde Julian Brandt ve Ajax Amsterdam'ı zamana karşı bir yarış mı bekliyor?

Ajax muhabiri Lentin Goodijk'in Voetbal International için aktardığına göre Brandt'ın pazar günü ADO Den Haag'a karşı oynanacak lig maçında forma giyip giyemeyeceği konusunda hâlâ küçük bir soru işareti var. Oyun kurucu, ekim sonunda AZ Alkmaar karşısında alınan 1-0'lık galibiyette kas sorunları nedeniyle devre düdüğünden hemen önce oyundan çıkarılmıştı .

Brandt, bunun ardından birkaç gün sonra FC Midtjylland deplasmanında oynanan Konferans Ligi maçını (6-1) ve geride kalan millî aradan önceki son Eredivisie karşılaşması olan Twente Enschede deplasmanındaki 2-2'lik maçı kaçırdı. Alman futbolcu, sahalara dönüş sürecinde bu hafta takım antrenmanlarının yalnızca bir bölümüne katıldı. Bu nedenle Den Haag karşısında yeniden oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.

Ajax, Brandt'ı Feyenoord deplasmanındaki kritik maç için dinlendirecek mi?

Ajax Teknik Direktörü Michel Sanchez'in, ligde sondan ikinci sırada bulunan rakibine karşı oynanacak iç saha maçında önlem olarak eski BVB yıldızını oynatmaması mümkün. Nitekim bir hafta sonra sezonun en önemli maçlarından biri oynanacak: Ajax, 29 Kasım'da ezeli rakibi Feyenoord Rotterdam'a konuk olacak. İki büyük kulübün puanları şu anda eşit; Feyenoord daha iyi averajı sayesinde ikinci sırada. Her iki takım da lider PSV Eindhoven'ın yalnızca bir puan gerisinde.

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Yazın Borussia Dortmund'dan bonservis bedeli ödenmeden Amsterdam'a transfer olan Brandt, Ajax'ta kısa sürede kilit oyunculardan biri hâline geldi . Hollanda ekibiyle 2029'a kadar sözleşme imzalayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta şimdiden sekiz gol ve iki asist kaydetti.