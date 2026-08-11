Birkaç gün sonra İspanya, Arjantin'i (1-0) New York'ta 106. dakikada Ferran Torres'in kaydettiği golle mağlup ederek 2010 yılından bu yana ilk kez dünya şampiyonu olmasının üzerinden bir ay geçtiğini kutlayacak.

İspanya Milli Takımı, sosyal medya hesapları üzerinden 2026 Dünya Kupası finalinin son dakikalarını özetleyen bir video paylaştı.

Videonun altına düşülen yorum şöyleydi: "Süre tükeniyor. Sinirler gergin. Oyuncular yedek kulübesinde panik halinde. Fabián neredeyse kalp krizi geçirecek. Üç dakika, iki dakika, dünya şampiyonu olmamıza yalnızca bir dakika kaldı. Bugün tek bir video izlenecekse, o da bu video olmalı."

Video, Aymeric Laporte, Rodri Hernández ve Fabián Ruiz gibi oyuncuların gözle görülür şekilde gergin olduklarını, dayanamayacak duruma geldikleri için sürekli ellerini yüzlerine kapattıklarını gösteriyor.

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası serüvenine Cape Verde ile golsüz berabere kalarak başladı, ardından Suudi Arabistan'ı (4-0) ve Uruguay'ı (1-0) yendi; eleme turlarında ise sırasıyla Avusturya (3-0), Portekiz (1-0), Belçika (2-1) ve Fransa'yı (2-0) geçti.



