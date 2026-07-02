Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, 8 yıl önce ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda yaşanacak olayları öngörmüştü.

1986 Dünya Kupası'nı Arjantin ile kazanan Maradona, 2020 yılında 60 yaşında şiddetli bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ancak vefatından iki yıl önce, 2018'de Maradona, "Marca" gazetesinin aktardığına göre 2026 Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinde şöyle demişti: "Amerikalılar, reklamlara yer açmak için maçı dört devreye bölmek isteyecekler."

Zaman, Tango efsanesinin öngörüsünün doğru olduğunu kanıtladı; zira 2026 Dünya Kupası’nda her devre, oyuncuların su molası vermesi için yaklaşık 5 dakika durduruluyor ve bu süre zarfında televizyon ekranlarında reklamlar gösteriliyor.

Gülerek şunları ekledi: “Bu durum hoşuma gitmiyor; maçların heyecanı kaybolacak. Kanadalılar harika patenciler olabilir, ayrıca Amerikalılar reklam amaçlı olarak her biri 25 dakikalık dört devreli bir sistemle maçı oynamak isteyecekler, oysa aslında 100 dakika oynamamız gerekiyordu.”

Şöyle devam etti: “Meksika, hak etmemesine rağmen o Dünya Kupası’ndan galip çıkacak. Aslında, Meksika iki maç kazanırsa, sonunda Brezilya veya Almanya ile karşılaşacak ve sonra elenecek.”

Meksika, son 16 turunda İngiltere ile karşılaşacak ve kazanması halinde Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ile Norveç arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.