Serhou Guirassy, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici varlığını kanıtlamayı sürdürüyor; turnuvadaki gol sayısını sadece 31 maçta 23'e yükseltti.

Guirassy, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Dortmund'un Azerbaycan ekibi Sabah'ı 2-1 yendiği Salı akşamki maçta iki golü birden kaydetti.

Gineli yıldız, kıtasal turnuvada Borussia Dortmund'un en çok gol atan ismi olan Marco Reus'un rakamına yaklaştı.

"Mister Chip"in X üzerinden paylaştığı istatistiklere göre Guirassy, turnuva tarihinde bu sayıya ulaşan dördüncü en hızlı oyuncu oldu; 19 maça ihtiyaç duyan Erling Haaland ile her biri 29 maçta bu rakama ulaşan Filippo Inzaghi ve Ruud van Nistelrooy'un ardından geldi.

Büyük isimlerle tarihi bir yarış

İstatistik, Guirassy'yi Şampiyonlar Ligi tarihinin ağır isimlerinin önüne koyuyor; zira Mario Gomez 23 gole ulaşmak için 33 maça, Harry Kane 35 maça, Karim Benzema 37, Robert Lewandowski 40, Kylian Mbappe 41 ve Lionel Messi 42 maça ihtiyaç duydu.

Ayrıca Guirassy, 2024-2025 sezonunun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez ikili gol kaydederek, "Opta"ya göre bu dönemde turnuvada en çok ikili gol atan oyuncu olarak Harry Kane ile eşitlendi.





Reus'un rakamı ve seçkin bir Afrika konumu

"Squawka"ya göre Guirassy, Alman kulübüyle turnuvada 20'den fazla gole ulaşan ikinci oyuncu oldu; bu sıralamada 24 golle rekorun sahibi Marco Reus'un ardından geliyor.

Afrika yarışı bağlamında ise Guirassy, 23 golle kıtadan gelen tarihi Şampiyonlar Ligi gol kralları arasında beşinci sırada yer alıyor.

"Stats Foot"a göre Guirassy, efsanelerin ardından geliyor: 50 golle zirvedeki Muhammed Salah, Didier Drogba (44), Samuel Eto'o (30) ve Sadio Mane (27).

30 yaşındaki Guirassy'nin, en azından Eto'o ve Mane'yi geçerek bu yıldızlar arasındaki konumunu pekiştirecek yeterli zamanı hâlâ var; özellikle de 31 maçta 23 golün olağanüstü bir ortalamayı yansıttığı düşünülürse.



