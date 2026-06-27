Zaman, mucizelerin bekçisini yüzüstü bırakıyor: Neuer, 2026 Dünya Kupası’nda parlaklığını geride bırakıyor

Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası’ndaki performansındaki düşüşün ardından geniş çaplı eleştirilerle karşı karşıya. Uluslararası futboldan emekli olduktan sonra milli takımına geri dönen deneyimli Alman kaleci, beklenen performansı sergileyemedi; analistler ise onun sahada nasıl kullanıldığının gerçek potansiyelini ortaya koymadığını düşünüyor.

40 yaşında olan ve teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan iki yaş büyük olan Neuer, kadroya ani dönüşünden bu yana eski formuna kavuşamadı.

Sezon sonunda baldırından sakatlandıktan ve Finlandiya (4-0) ile ABD (2-1) karşısındaki hazırlık maçlarında forma giyemedi, ardından Almanya’nın 7-1 galip geldiği Curaçao maçında hemen sahalara döndü, ancak Livano Cominensia’nın şutunda beklenmedik bir gol yedi.

Aynı durum Fildişi Sahili karşısında da tekrarladı; Frank Kessi’nin şutunda pozisyonunu kaybetti, ardından Ekvador maçında da yanlış bir tahminle Gonzalo Plata’ya gol fırsatı verdi.

Nagelsmann, Ağustos 2024’te Neuer’in emekliye ayrılmasının ardından kaleci konusunda bir ikilemle karşı karşıya kalmış, Eylül ayında Mark-André ter Stegen’e güvenmişti, ardından Ekim ve Kasım aylarında Alexander Nübel ile Oliver Baumann arasında dönüşümlü olarak oynattı. Sonunda Hoffenheim’ın as kalecisi Baumann’a (36 yaşında) karar kıldı, ancak taraftarların ve medyanın baskısı, teknik direktörü şu ana kadar meyvesini vermeyen bir maceraya atılmak üzere Neuer’i tekrar kadroya çağırmaya itti.

Teknik performans analizi, Neuer’in yeteneklerinde belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor; 3 maçta sadece 3 topu kurtardı ve bunların hepsi ceza sahası dışından ve kalenin ortasından gelen şutlardı.

Reaksiyon hızını ve köşeleri daraltma yeteneğini korusa da, hız ve güç eksikliği etkinliğini sınırladı; ayrıca Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile (Şampiyonlar Ligi’nde) oynadığı son maçlar, direğe yakın şutlarla başa çıkmadaki zayıflığını ortaya koydu.

Asıl sorun, Neuer’den beklenenlerle şu anda sunabildikleri arasındaki uçurumda yatıyor. Eskiden hücumda oyun kurucu ve atakların mimarı olarak tanınan kaleci, topu kaybettiğinde pahalıya mal olan hatalar yapmaya başladı ve pas isabet oranı düştü; paslarının çoğu etkisiz, ya da çok uzun ve amaçsızdı; 19 penetrasyon pasından ise sadece birkaçı eski ayak becerisini yansıtıyordu.

Tarihin en büyük kalecilerinden biri olarak sahip olduğu konuma rağmen, Neuer parlaklığının bir kısmını kaybetmiş görünüyor ve şampiyonluk için mücadele eden bir milli takımın kalesini korumak için artık en ideal seçenek değil.

Onun yerini alabilecek yeni bir neslin yokluğunda, Alman milli takımının kaleci pozisyonunun ötesinde tüm takım sistemini kapsayan bir kimlik kriziyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, Neuer’in emeklilikten geri dönüşü teknik olmaktan çok sembolik bir adım olarak kalıyor.