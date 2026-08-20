Mısır Futbol Federasyonu bugün perşembe günü, yarın cuma günü başlayacak olan Premier Lig'de 2026-2027 sezonundan itibaren uygulanacak yeni kural değişikliklerini açıkladı.

Değişiklikler; oyuncu değişiklikleri ve sakatlıklarla ilgili bir dizi kuralı, video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" müdahalesini, bazı vuruşların ve taç atışlarının kullanımı için geri sayımı, bunun yanı sıra kaptan protokolünü ve oyuncuların hakem kararlarını protesto ederek sahayı terk etmesini kapsıyor.

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Değişiklikler şu şekilde:

10 saniye kuralı

Oyundan çıkan oyuncu, oyuncu değişikliğinin işaret edilmesinden itibaren 10 saniye içinde sahayı terk etmelidir.

Bunu yapmazsa, oyuna girecek oyuncu ancak bir dakika sonraki ilk duraklamada sahaya girebilir.

Sakatlanan oyuncunun sahayı terk etmesi

Sahada değerlendirmeye alınan veya tedavi edilen ya da sakatlığı nedeniyle oyunun durdurulduğu oyuncu, oyunun yeniden başlamasından sonra bir dakika boyunca sahayı terk etmelidir. Bu madde aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:

Sakatlanan oyuncunun kaleci olması.

Aynı takımdan iki oyuncunun çarpışması.

Ciddi kafa sakatlığı.

Oyuncunun, sarı kart veya kırmızı kart gören bir rakip tarafından sakatlanması.

Penaltı kararının verilmesi ve penaltıyı kullanacak oyuncunun sakatlanan oyuncu olması.

Oyuncunun, oyunun yeniden başlamasını geciktirmeden gönüllü olarak sahayı terk etmesi.

VAR şu durumlarda müdahale eder:

Açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan yanlış kırmızı kart.

İhlali başka bir oyuncu işlemişken, yanlışlıkla bir oyuncuya kırmızı veya sarı kart gösterilmesi.

Yanlış verilen köşe vuruşu; kararın anında ve oyunun yeniden başlamasını geciktirmeden değiştirilmesi mümkünse.

Hakem topu

Hakem topu, oyun devam etseydi oyunu yeniden başlatacak olan takımı kapsar.

Kural 10/14

Penaltı atışlarında topa iki kez dokunma.

İstem dışı çifte dokunmadan kaynaklanan atış, penaltı gol olarak kaydedilmişse yeniden kullandırılır.

Penaltının gol olmaması durumunda, ihlalin yaşandığı yerden vuruşu yapan takım aleyhine dolaylı serbest vuruş verilir.

Gol olmaması durumunda ise penaltı atışlarında kaçırılmış bir atış olarak sayılır.

5 saniye geri sayımı

Taç atışının veya kale vuruşunun kullanımı kasıtlı olarak geciktirilir ve bu da kullanımda gecikmeye yol açarsa, atış rakip takıma verilir veya köşe vuruşu olarak değerlendirilir.

Hakem, eli havada olacak şekilde açıkça 5 saniye geri sayar.

Kaptan

Maçın kontrolünü iyileştirmek amacıyla oyun sırasında kaptan protokolünün uygulanması.

Hakem kararını protesto ederek sahayı terk etme

Oyuncular hakemin kararını protesto etmek için sahayı terk ederse, hakem kararını protesto ederek sahayı terk eden herhangi bir oyuncuya veya oyuncuları sahayı terk etmeye kışkırtan herhangi bir takım yetkilisine kırmızı kart cezası vermelidir.

Maçın iptaline sebep olan takım maçı kaybedecektir.

Aksesuarlar

Aksesuarlar, tehlikeli olmamaları ve güvenli şekilde kapatılmaları koşuluyla kullanılabilir; "mücevher" terimi "aksesuar" ile değiştirildi.

Bu değişiklikler, Mısır Federasyonu Hakem Komitesi'nin yeni sezona yönelik hazırlıkları kapsamında geldi; nitekim hakem hazırlık kamplarında futbol kuralında yapılan en son değişikliklerin anlatıldığı ve hakemlik durumlarına ilişkin bakış açısının birleştirildiği görüldü.

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