Zamalek, Zizo’nun şikayetini dosyaladığını açıkladı… Oyuncunun babası ise yanıt verdi

Zamalek Kulübü, Mısır Futbol Federasyonu’ndan, eski yıldızı Ahmed Mustafa “Zizo”nun “Beyaz Kale” aleyhine sunduğu şikayeti, Oyuncu İşleri Komitesi’nin dosyalamaya karar verdiğini bildiren resmi bir tebligat aldığını duyurdu; bunun üzerine oyuncunun babası, konuyu daha üst bir makama taşıyarak Uluslararası Spor Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.

Zamalek, resmi bir açıklamada, Mısır Futbol Federasyonu'nun, şikayeti inceledikten ve taraflarca sunulan belgeleri değerlendirdikten sonra, şikayeti dosyalama kararı alan Oyuncu İşleri Komitesi'nin kararını kulübe bildirdiğini belirtti.

Zizo, 2025 yazında sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldıktan ve bedelsiz transferle Al-Ahly'ye geçtikten sonra, Zamalek'ten alacağı gecikmiş maaşlarını talep etmek üzere Futbol Federasyonu'na şikayette bulunmuştu.

Buna karşılık, Zamalek de oyuncunun kulüple olan sözleşmesinin son döneminde takım antrenmanlarına katılmaması nedeniyle daha önce oyuncu aleyhine şikayette bulunmuştu.

Zizo tarafının karara tepkisi gecikmedi; oyuncunun babası ve menajeri Mustafa Zizo, ailenin Oyuncu İşleri Komitesi’nin kararına resmi itirazda bulunacağını belirterek, kararı kendileri için “anlaşılmaz” bulduğunu ifade etti.

Zizo’nun babası, Mısırlı “Yalla Kora” sitesine verdiği özel demeçte şunları söyledi: “Futbol Federasyonu’nun kararına itiraz edeceğiz, ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuracağız ve oyuncunun tüm haklarını savunacağız.”

Şikayetin 8 Nisan 2025 tarihinde sunulduğunu ve aynı yılın Eylül ayında ifade dinleme duruşması için tarih belirlendiğini ekleyen Zizo, kararın Kasım ayında açıklanması gerektiğini, ancak ertelendiğini ve ardından Oyuncu İşleri Komisyonu’nun görev süresinin bir karar verilmeden sona erdiğini belirtti. Bugün ise şikayetin dosyalanması kararıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Ayrıca Zamalek’in mali taleplerini de eleştiren oyuncu babası, kulübün Zizo’nun bir televizyon programına ve reklam filmine çıkması gerekçesiyle 60 milyon ceneh talep ettiğini, ancak kulübe düşen payın – eğer varsa – %20’yi geçmediğini belirtti.

Oyuncunun babası, açıklamalarını yasal işlemlerin devam edeceğini vurgulayarak sonlandırdı ve Zizo’nun haklarından vazgeçmeyeceğini, gerekirse Uluslararası Spor Mahkemesi’ne kadar süreci tırmandıracağını belirtti.

Ayrıca okuyun:

Bono mu, Şubayr mı? Rakamlarla: Dünya Kupası’nın en iyi 11 Arap futbolcusu