Zamalek kulübü sayman üyesi Dr. Hüsam el-Mendevi, beyaz takımın eski, Ahli'nin ise mevcut oyuncusu Ahmed Zizo'ya karşı atılacak yeni bir adımı açıkladı.

Zizo, Zamalek ile sözleşmesini yenilemeyi reddetmiş ve kendisiyle kulüp arasında bir kriz patlak vermişti. Bu kriz, oyuncunun ezeli rakip Ahli'ye bonservissiz olarak transfer olmasının ardından daha da tırmandı. İki taraf arasında Mısır Futbol Federasyonu nezdinde karşılıklı şikayetler bulunuyor.

Mısır Meclisi üyesi, bugün pazar günü televizyonda yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Bir oyuncu bizden (Zamalek) sezon başına 80 milyon cüneyh istemişti, sonra federasyondaki sözleşmesinin yalnızca 5 milyon cüneyh olduğunu duyuyoruz. Peki bu mantıklı bir durum mu?"

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette Zizo'yu kastediyorum ve aynı şekilde başka sözleşmeler de var. Bu konuyu mecliste gündeme getireceğim ve devletin oyuncu sözleşmelerinin dosyalarını gözden geçirmek için müdahale etmesi gerekiyor. Mısır Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, bazı sözleşmelerin doğru, bazılarının doğru olmadığını söylediğinde, bu kesinlikle soru işaretleri doğuruyor."

El-Mendevi, sezon başından bu yana kulüpten uzak kalmaya devam eden takım oyuncusu Brezilyalı Juan Bezerra krizindeki son gelişmelerden de bahsetti.

Bezerra'nın birkaç gün içinde Kahire'ye döneceğini belirten El-Mendevi, Zamalek'in krizi resmi ve hukuki kanallar üzerinden yürüttüğünü vurguladı.

Şöyle konuştu: "Hayatta müzakere gerektiren konular vardır ve biz konudan en büyük faydayı elde etmek için resmi ve hukuki bir şekilde iletişim halindeyiz."

Oyuncunun ayrılığı hakkında konuşmanın, kendisi geri dönüp onunla müzakere edilmeden önce söz konusu olmayacağına dikkat çekerek, kulübün hukuki durumunun sağlamlığının altını çizdi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Onun satılması hakkındaki konuşma ancak önce geri döndükten ve kendisiyle görüştükten sonra gerçekleşecek, bunu ona söyledik. Hukuki durumumuz sağlam ve eğer geri dönmezse çok sert hukuki işlemler olacak."

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Sözlerini şöyle noktaladı: "Zamalek resmi bir açıklamada, Bezerra'nın satışı karşılığında 6 milyon dolar istediğini söyledi."