Zamalek'in mali sekreteri Doktor Hüsam el-Mendevh, beyaz takımın eski oyuncusu ve şu anki Ahli oyuncusu Ahmed Zizo'ya karşı yeni bir adımı açıkladı.

Zizo, Zamalek ile sözleşmesini uzatmayı reddetmiş ve kendisiyle kulüp arasında bir kriz patlak vermişti. Bu krizin şiddeti, oyuncunun ezeli rakip Ahli'ye bonservissiz transfer olmasının ardından daha da artmış olup, iki taraf arasında Mısır Futbol Federasyonu nezdinde karşılıklı şikâyetler bulunuyor.





Mısır Meclisi üyesi, bu Pazar günü yaptığı televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Bizden (Zamalek'ten) sezon başına 80 milyon cüneyh isteyen bir oyuncu vardı, sonra federasyondaki sözleşmesinin sadece 5 milyon cüneyh olduğunu duyuyoruz. Bu mantıklı bir durum mu?"

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Ve şöyle devam etti: "Elbette Zizo'yu kastediyorum, aynı şekilde başka sözleşmeler de var. Bu meseleyi Meclis'te gündeme getireceğim ve devletin oyuncu sözleşmesi dosyalarını incelemek için müdahale etmesi gerekiyor. Mısır Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, bazı sözleşmelerin geçerli, bazılarının ise geçersiz olduğunu söylediğinde bu kesinlikle soru işaretleri doğuruyor."

El-Mendevh, takımın sezon başından bu yana hâlâ kulüpten uzak olan Brezilyalı oyuncusu Juan Bezerra'nın krizindeki son gelişmelerden de bahsetti.

Bezerra'nın birkaç gün içinde Kahire'ye döneceğini belirten el-Mendevh, Zamalek'in krizi resmi ve hukuki kanallar üzerinden ele aldığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Hayatta müzakere gerektiren konular vardır ve biz meseleden en büyük faydayı sağlamak için resmi ve hukuki bir şekilde iletişim kuruyoruz."

Oyuncunun ayrılığı hakkında konuşmanın, o dönmeden ve kendisiyle müzakere edilmeden söz konusu olmayacağına dikkat çekerek, kulübün hukuki durumunun sağlamlığını vurguladı.

Ve şöyle devam etti: "Satışı hakkında konuşmak ancak önce dönmesi ve kendisiyle konuşmamızdan sonra olacak, ona söylediğimiz de budur. Hukuki durumumuz düzgün, eğer dönmezse çok ağır hukuki işlemler olacak."

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Sözlerini şöyle bitirdi: "Zamalek resmi bir açıklamada, Bezerra'nın satışı karşılığında 6 milyon dolar talep ettiğini belirtti."