24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
ORA-League-Al-Ahly-FC-ZED-FC-Cairo-EgyptAFP
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Zamalek zirvesine yetişebilecekler mi? Ahly, Bin Şarki ve Debis'in sakatlığının detaylarını açıkladı

Zamalek SC - Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier Lig
K. El Debes
A. Bencharki
Mısır
Fas

Kırmızılılar, milli ara sırasında iki hazırlık maçı oynayacak

Mısır ekibi Al Ahly, takımın iki oyuncusu Faslı Ashraf Bencharki ve Karim el-Debis'in sakatlıklarının detaylarını açıkladı.

Takım doktoru Dr. Ahmed Cabellah, kulübün medya merkezine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bencharki'nin sakatlığı aşil tendonunda iltihaplanma şeklinde; Karim el-Debis ise sağ addüktör kasında ikinci derece bir zorlanma yaşıyor."

Şu ifadeleri ekledi: "Teknik heyet, ileride takım antrenmanlarına dönmeden önce Bencharki'yi hazırlamak amacıyla tedavi seansları uygulanmasıyla birlikte, ona takımın toplu antrenmanlarından istirahat vermeyi tercih etti."

Sözlerini şöyle tamamladı: "El-Debis, önümüzdeki döneme hazırlanmak için bir fizik tedavi ve fiziksel rehabilitasyon programı uygulayacak."


Al Ahly, Bencharki ve el-Debis'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını açıklamadı; bu da onların derbi maçındaki durumunu belirsiz hâle getiriyor.

Bu sakatlıklar, özellikle geleneksel ezeli rakip Zamalek karşısında oynanacak ve gelecek 11 Ekim'de Uluslararası Kahire Stadı'nda yapılması planlanan beklenen derbi maçının yaklaşmasıyla birlikte kırmızı kalede endişe yaratıyor.

Al Ahly daha önce, Tahir Mohamed Tahir'in takımının toplu antrenmanlarına kademeli olarak katıldığını belirtmişti.

Tahir Mohamed, Mısır Ligi'nde oynanan Al Ahly - Abu Kir Lil-Asmida maçında sakatlanmıştı.

Tahir Mohamed'in sakatlığı, sol dirsekteki bağlarda şiddetli bir ezik ve zorlanma şeklindeydi.

Al Ahly'nin, Mısır Başkenti Kupası turnuvasının grup aşaması açılışındaki Petrol Asyut maçından önce Libyalı el-İttihad el-Misrati ve Mısr el-Makasa karşısında iki hazırlık maçı oynaması planlanıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin