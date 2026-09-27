Mısır ekibi Al Ahly, takımın iki oyuncusu Faslı Ashraf Bencharki ve Karim el-Debis'in sakatlıklarının detaylarını açıkladı.

Takım doktoru Dr. Ahmed Cabellah, kulübün medya merkezine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bencharki'nin sakatlığı aşil tendonunda iltihaplanma şeklinde; Karim el-Debis ise sağ addüktör kasında ikinci derece bir zorlanma yaşıyor."

Şu ifadeleri ekledi: "Teknik heyet, ileride takım antrenmanlarına dönmeden önce Bencharki'yi hazırlamak amacıyla tedavi seansları uygulanmasıyla birlikte, ona takımın toplu antrenmanlarından istirahat vermeyi tercih etti."

Sözlerini şöyle tamamladı: "El-Debis, önümüzdeki döneme hazırlanmak için bir fizik tedavi ve fiziksel rehabilitasyon programı uygulayacak."





Al Ahly, Bencharki ve el-Debis'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını açıklamadı; bu da onların derbi maçındaki durumunu belirsiz hâle getiriyor.

Bu sakatlıklar, özellikle geleneksel ezeli rakip Zamalek karşısında oynanacak ve gelecek 11 Ekim'de Uluslararası Kahire Stadı'nda yapılması planlanan beklenen derbi maçının yaklaşmasıyla birlikte kırmızı kalede endişe yaratıyor.

Al Ahly daha önce, Tahir Mohamed Tahir'in takımının toplu antrenmanlarına kademeli olarak katıldığını belirtmişti.

Tahir Mohamed, Mısır Ligi'nde oynanan Al Ahly - Abu Kir Lil-Asmida maçında sakatlanmıştı.

Tahir Mohamed'in sakatlığı, sol dirsekteki bağlarda şiddetli bir ezik ve zorlanma şeklindeydi.

Al Ahly'nin, Mısır Başkenti Kupası turnuvasının grup aşaması açılışındaki Petrol Asyut maçından önce Libyalı el-İttihad el-Misrati ve Mısr el-Makasa karşısında iki hazırlık maçı oynaması planlanıyor.