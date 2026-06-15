Zamalek Yönetim Kurulu üyesine hapis cezası… Yargı, “cenaze videosu” krizine son verdi

Kaser el-Nil Asliye Mahkemesi, Zamalek Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Hani Şukri’yi, ezeli rakibi Al-Ahli taraftarlarına hakaret ettiği davada 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Zamalek yönetim kurulu üyesine verilen karar, infazın ertelenmesi, 5 bin pound kefalet, 10 bin pound para cezası ve masrafların kendisine yüklenmesi şeklinde oldu. Şukri, mahkeme tarafından onur ve itibarını zedeleyen ifadelerle Al-Ahly taraftarlarına hakaret etmekten suçlu bulundu.

Dava, 5 Haziran 2025'te, Şukri'nin bir taziye töreninden ayrıldığı anı belgeleyen bir video kaydının sosyal medyada yayılmasıyla başladı.

Görüntülerde Şukri, orada bulunanlardan biriyle tokalaşırken, bunu "saygılı" olduğu için yaptığını söyledi. Ardından, orada bulunanların ve kameraların önünde Al-Ahly taraftarlarına hakaret içeren sözler sarf etti. Bu video, geniş çapta öfkeye yol açtı ve Mısır futbolunun iki dev kulübü arasında yeni bir gerginlik kapısı açtı.

Mahmud El-Khatib başkanlığındaki Mısır Al-Ahly yönetim kurulu, hukuk danışmanı Muhammed Osman'ı yasal işlemleri başlatmakla görevlendirdi ve başsavcılığa şikayette bulundu.

Buna paralel olarak, Mısır Futbol Federasyonu dosyayı Disiplin Kurulu'na havale etti. Kurul, Şukri'yi üç ay süreyle men ederek bu süre boyunca stadyumlara girmesini yasakladı ve 5 bin pound para cezasına çarptırdı. Kurul, Şukri'nin sözlerini sportmenlik ruhuna aykırı ve kabul edilemez bir davranış olarak değerlendirdi.

Soruşturma sırasında, Nil Sarayı Savcılığı, Zamalek Yönetim Kurulu üyesinin ifadesini dinledi. Üye, videonun gerçek olduğunu kabul etti, ancak Al-Ahly veya taraftarlarına hakaret etmek istemediğini vurguladı. Savcılık ise, bugün açıklanan kararla sonuçlanan davaya sevk etmeden önce, 5 bin pound kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.