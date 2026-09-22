Zamalek veznedarından derbi hakemleri tartışmasına: İleride cevap vereceğim

Zamalek kulübü kasa sorumlusu Hüsam el-Menduh, uluslararası ara sona erdikten sonra oynanması planlanan Ahly ile zirve maçı için yabancı hakem getirilmesi konusundaki kulübünün tutumunu açıkladı.

Ahly ile Zamalek arasındaki zirve maçı, Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftasında 11 Ekim'de Kahire Stadı'nda oynanacak.

Ahly, deplasman takımı olmasına rağmen, zirve maçı için yabancı hakem getirilmesini talep ederek futbol federasyonuna başvuruda bulunmuştu.

Menduh, "ON E" kanalına yaptığı televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Zamalek'in Ahly maçı için yabancı hakem getirilmesini istemediğini kim söyledi? Bu konuda söylenenleri kabul etmiyorum."

Zamalek'in ev sahibi takım olması sebebiyle yabancı hakem getirme masraflarını üstlenmek istemediği konusunda ise Menduh şöyle devam etti: "Bu konuya daha sonra cevap vereceğim."

Belirtmek gerekir ki Zamalek, Premier Lig'deki ilk 5 maçında 13 puan toplayarak, aynı puanı toplayıp averajla üçüncü sırada yer alan Ahly'nin önünde ikinci sırada bulunuyor. Pyramids ise tam puanla (15 puan) puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

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